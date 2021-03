Oriol Domènech onthult inhoud van onderhoud tussen Koeman en Depay

Donderdag, 18 maart 2021 om 07:53

Ronald Koeman hoopt nog altijd nadrukkelijk op de komst van Memphis Depay, zo weet Oriol Domènech in het programma ONZE op de regionale televisiezender Esport3 te melden. De bekende journalist uit Spanje claimt dat de trainer van Barcelona in de afgelopen dagen contact heeft gehad met Depay. Daarin zou Koeman de aanvaller én aanvoerder van Olympique Lyon nadrukkelijk hebben gevraagd om nergens anders te tekenen.

Depay is bij Olympique Lyon in het bezit van een aflopend contract en mag al vanaf januari onderhandelen met nieuwe clubs. Overigens ligt er voor de 27-jarige aanvaller ook een nieuw contract klaar in Frankrijk, zo liet voorzitter Jean-Michel Aulas afgelopen week weten aan AFP. “Ik droom ervan dat Memphis ons aanbod accepteert. Hij brengt ons zoveel, hij is dit seizoen al direct betrokken bij 23 goals. Ons aanbod zal tot het einde van het seizoen op tafel blijven liggen. En als we kampioen worden, waarom niet?”

Highlights | Reims - Olympique Lyon | Depay laat punten liggen in titelstrijd

Het lijkt echter niet aannemelijk dat Depay bij Olympique Lyon blijft, aangezien de Oranje-international eerder al liet doorschemeren dat hij toe is aan een volgende stap. Sinds de komst van Koeman werd zijn naam onophoudelijk in verband gebracht met Barcelona en afgelopen zomer leek een transfer al aanstaande, maar destijds ketste een overgang af vanwege de financiële problemen in Catalonië. De afgelopen maanden was het even stil rond Barcelona en Depay, mede vanwege de geldnood bij Barcelona.

Domènech claimt nu echter dat Koeman de afgelopen dagen contact heeft gezocht met Depay. De oefenmeester verzocht zijn voormalig pupil bij het Nederlands elftal om niet bij een andere club te tekenen. In dat geval beloofde Koeman hem er alles aan te doen om hem komende zomer naar Barcelona te halen. De naam van Depay werd door internationale media eerder ook gelinkt aan onder meer Juventus, Borussia Dortmund,Paris Saint-Germain en AC Milan.