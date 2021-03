Tuchel noemt drie redenen waarom dolblije Ziyech tegen Atlético speelde

Donderdag, 18 maart 2021 om 07:11 • Chris Meijer • Laatste update: 07:26

Hakim Ziyech greep woensdagavond een glansrol bij Chelsea. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler nam in de return van de achtste finale van de Champions League tegen Atlético Madrid (2-0) de openingstreffer voor zijn rekening. Het was het eerste doelpunt van Ziyech op Stamford Bridge en daar toonde hij zich na afloop in gesprek met BT Sport uitermate content mee.

“Er waren wat moeilijke momenten in de wedstrijd, maar het grootste gedeelte hadden we onder controle. Het was een belangrijk doelpunt en ik heb lang op mijn eerste treffer op Stamford Bridge moeten wachten. De bal kwam goed vanuit het middenveld, we gebruikten de ruimte en ik rondde het goed af”, zo analyseert Ziyech zijn doelpunt. “Het geeft altijd een goed gevoel als je met 1-0 voorkomt, al helemaal als je het doelpunt zelf maakt. De voorzet van Timo (Werner, red.) was ook goed.”

“Het was een beetje afwachten hoe de wedstrijd zou lopen, na tien minuten hadden we de controle. We hebben het heel goed gedaan. Atlético heeft niet veel gecreëerd, we kunnen blij zijn met ons optreden. Hopelijk komt er een goede tegenstander uit de koker voor de laatste acht”, zo analyseert Ziyech. De Marokkaans international leverde voorlopig 3 doelpunten en 4 assists in 25 officiële wedstrijden. Zijn eerste twee doelpunten maakte hij in de uitwedstrijden tegen Burnley en FK Krasnodar.

“Hij speelde om deze reden, omdat hij dit ook heeft gedaan bij Ajax”, zo gaf Chelsea-manager Thomas Tuchel na afloop op de persconferentie te kennen. “We hebben Ziyech om deze reden opgesteld, vanwege zijn ervaring in de achtste finale van de Champions League. Hij weet hoe het voelt om door te stoten naar de kwartfinale. Maar ook omdat hij het verdiende en we Mason Mount wilden vervangen met de werklust en intensiteit van Hakim. Omdat we weten dat we vaak tegen een driemansmiddenveld staan, willen wij ook met drie middenvelders aantreden.”