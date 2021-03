Bekijk hier hoe Ziyech een nieuw record bezorgde aan Tuchel

Woensdag, 17 maart 2021 om 23:50

Chelsea verzekerde zich woensdagavond ten koste van Atlético Madrid van een plek bij de laatste acht van de Champions League. Het doelpunt van Hakim Ziyech in de eerste helft had de Londenaren al op rozen gebracht en diep in blessuretijd maakte Emerson Palmieri met de tweede treffer van Chelsea aan alle onzekerheid een einde: 2-0. Bekijk hieronder de samenvatting van het duel op Stamford Bridge.

Thomas Tuchel zette een nieuw clubrecord met de overwinning. De manager van Chelsea bleef in zijn eerste dertien wedstrijden ongeslagen, en zet daarmee de langste beginreeks van alle coaches uit de geschiedenis van de clubs. José Mourinho en Luiz Felipe Scolari kwamen in hun beginperiode tot een ongeslagen reeks van twaalf wedstrijden.