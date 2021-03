Bekijk hier hoe Bayern een kwartfinalerecord zette in de Champions League

Woensdag, 17 maart 2021 om 23:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:56

Bayern München is woensdag niet in de problemen gekomen bij het bereiken van de kwartfinale van de Champions League. De ploeg van Hansi Flick begon aan de thuiswedstrijd tegen Lazio met een 1-4 zege op zak en maakte het in de Allianz Arena af: 2-1. Robert Lewandowski en Eric Maxim Choupo-Moting maakten de doelpunten voor de Duitsers. Bekijk hieronder de samenvatting van het duel.

Bekijk de samenvatting van Bayern München - Lazio

Het is de negentiende keer dat Bayern de kwartfinale van de Champions League haalt, meer dan welke club ook. Choupo-Moting tekende voor de duizendste treffer in Europees verband namens Bayern, terwijl Lewandowski zich over de laatste vijf seizoenen tot meest trefzekere speler kroonde samen met Cristiano Ronaldo: 41 treffers.