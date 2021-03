Ziyech schiet Atlético Madrid hoogstpersoonlijk uit de Champions League

Woensdag, 17 maart 2021 om 22:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:09

Chelsea heeft woensdagavond probleemloos de kwartfinale van de Champions League bereikt. De ploeg van manager Thomas Tuchel was dankzij een doelpunten van Hakim Ziyech en Emerson Palmieri te sterk voor Atlético Madrid: 2-0. Dat was na de 0-1 overwinning van Chelsea in het heenduel ruimschoots voldoende voor the Blues om zich bij de laatste acht te voegen. Chelsea is ongeslagen in zijn eerste dertien wedstrijden onder Tuchel, de langste ongeslagen start ooit van een manager in de geschiedenis van de club.

Ziyech begon voor de vierde keer in de laatste vijf wedstrijden in de basis bij Chelsea. Tuchel koos voor een 3-4-2-1-formatie, met daarin Ziyech en Kai Havertz als aanvallende middenvelder. Timo Werner kreeg in de spits de voorkeur boven Olivier Giroud. Atlético Madrid speelde in het weekend nog 4-5-1 tegen Getafe (0-0), maar Diego Simeone opteerde voor een 4-4-2-formatie in Londen. Luis Suárez en João Félix waren daarin de gekende spitsen.

Chelsea slaagde er gedurende de eerste helft in om Atlético Madrid ver van zijn doel te houden, al was er één controversieel moment. In de 26ste minuut leek Yannick Carrasco onderuit gelopen te worden door César Azpilicueta, maar scheidsrechter Daniele Orsato wilde van niets weten. Chelsea had het betere van het spel, zonder zelf erg gevaarlijk te worden. De Londenaren sloegen na ruim een half uur toe op de counter. Werner snelde over de linkerflank weg bij de defensie en zette de bal laag voor, zodat Ziyech er zijn rechtervoet tegenaan kon zetten: 1-0.

Behoudens zijn doelpunt kwam Ziyech in de eerste helft niet veel in het stuk voor, maar na rust veranderde dat. De voormalig Ajacied zette bij de zijlijn Mario Hermoso te kijk en stuurde Werner perfect diep. De Duitser vond uit een lastige hoek Jan Oblak op zijn weg. Even later zag Ziyech een poging vanaf de rand van het strafschopgebied over getikt worden door de goalie van Atlético Madrid. Weer verderop in de tweede helft verstuurde Ziyech met buitenkant voet een schitterende steekbal op Werner, die na een dribbel met links het zijnet trof.

Voor Suárez was het een avond om snel te vergeten: de clubtopscorer van Atlético Madrid werd binnen een uur al gewisseld en negeerde Simeone bij het verlaten van het veld. De Spanjaarden probeerden het nog wel. Zo schoot João Félix via het blok van Azpilicueta rakelings naast. Stefan Savic werd bij de daaropvolgende hoekschop met rood van het veld uitgedeeld, nadat de verdediger een lichte elleboogstoot tegen de borst van Antonio Rüdiger had gegeven. Op de counter maakte Chelsea het diep in blessuretijd af. Christian Pulisic stak het halve veld over met de bal aan de voet en legde breed op Emerson Palmieri, die met zijn eerste balcontact scoorde: 2-0.