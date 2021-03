Choupo-Moting zorgt voor historische mijlpaal bij winnend Bayern München

Woensdag, 17 maart 2021 om 22:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:57

Bayern München heeft zich zonder moeite gekwalificeerd voor de kwartfinale van de Champions League. De titelhouder was, na de 1-4 zege in de heenwedstrijd, ook in eigen huis te sterk voor Lazio: 2-1. Robert Lewandowski en Eric Maxim Choupo-Moting zorgden voor de treffers in de Allianz Arena. Laatstgenoemde tekende voor de duizendste treffer in Europees verband namens Bayern, terwijl Lewandowski zich over de laatste vijf seizoenen tot meest trefzekere speler kroonde samen met Cristiano Ronaldo: 41 treffers.

De meest verrassende naam aan de aftrap bij Bayern was die van Alexander Nübel. De doelman kreeg voor de derde keer dit seizoen het vertrouwen van Flick, die Neuer rust gunde. Bij de Romeinen bleef Wesley Hoedt de gehele wedstrijd op de bank. De Nederlander zag een uiterst teleurstellende eerste helft, waarin het baltempo laag was en de kansen op één hand te tellen waren. De enige keer dat Lazio gevaarlijk opdook voor het doel van Nübel was via Sergej Milinkovic-Savic, die zijn kopbal van dichtbij onvoldoende kracht en richting mee kon geven.

Aan de andere kant was het na een half uur spelen wel raak. Na een corner van Joshua Kimmich hing Vedat Muriqi aan de middel van Leon Goretzka, waarna scheidsrechter István Kovács niks anders kon dan de bal op de stip te leggen. Lewandowski wist zich wel raad met het buitenkansje en schoot Pepe Reina met zijn vijfde Champions League-treffer van het seizoen de verkeerde hoek in: 1-0. Ook na rust was de eerste kans voor Lewandowski. De aanvaller trok vanaf de linkerkant het strafschopgebied in, maar vond bij de eerste paal Reina op zijn weg.

Het spelbeeld veranderde in de tweede helft amper. Het was aan het aluminium te danken dat Lazio niet eerder op een grotere achterstand werd gezet. Lewandowski nam het doel van de Italianen twintig minuten voor tijd onder vuur op zo’n twintig meter afstand, maar trof de paal. Toen Joaquín Correa vervolgens oog in oog met Nübels op de borst van de sluitpost van Bayern schoot, besliste Choupo-Moting het duel. De invaller werd diep gestuurd door David Alaba en zette de thuisploeg met zijn eerste balcontact op 2-0 door de bal beheerst langs Reina te stiften. In de slotfase van het duel zorgde Marco Parolo voor de eindstand, door een indraaiende vrije trap van Andreas Pereira van dichtbij raak te koppen: 2-1.