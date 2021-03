Ajax houdt Hoppe ‘nadrukkelijk in de gaten’; mogelijke transfersom genoemd

Woensdag, 17 maart 2021 om 22:31 • Laatste update: 22:34

Ajax lijkt concreet in de markt te zijn voor Matthew Hoppe. In navolging van Grant Wahl brengt ook Manuel Veth de twintigjarige aanvaller van Schalke 04 in verband met de Amsterdammers. De Amerikaanse journalist, werkzaam voor Transfermarkt, meldt op basis van bronnen rond Schalke dat Ajax Hoppe nadrukkelijk in de gaten houdt, maar dat er de nodige concurrentie bestaat in de strijd om de Amerikaan.

De Amerikaanse journalist Wahl wist dinsdagavond te melden dat PSV en Ajax zich in de strijd om Hoppe hadden gemengd, samen met verschillende ‘topclubs uit Engeland en Duitsland’. Veth en Transfermarkt komen een dag later met meer concrete informatie over de huidige situatie van Hoppe. Met elf punten achterstand op de plaats die aan het einde van het seizoen verplicht tot het spelen van een play-off is Schalke momenteel de gedoodverfde degradant in de Bundesliga. Ondanks dat Hoppe zijn contract in februari bij Schalke verlengde tot medio 2023, lijkt een vertrek bij degradatie naar de 2.Bundesliga onvermijdelijk.

Er zou een gentlemen’s agreement bestaan tussen Hoppe en Schalke die hem in staat stelt om aan het einde van het seizoen voor de juiste prijs te vertrekken. Er zouden reeds geïnteresseerde clubs bereid zijn om zich met een officieel bod in Gelsenkirchen te melden. Ajax behoort tot de clubs met belangstelling, maar heeft voorlopig nog geen bod neergelegd. Liverpool, Tottenham Hotspur en Norwich City worden eveneens als concrete gegadigden genoemd, terwijl ook clubs uit de top vier van de Bundesliga Hoppe in de gaten houden.

Om welke Duitse clubs het gaat, wordt niet direct duidelijk. De top vier van de Bundesliga bestaat momenteel uit Bayern München, RB Leipzig, VfL Wolfsburg en Eintracht Frankfurt. PSV wordt nu overigens niet genoemd. Transfermarkt en Veth noemen een transfersom van zeven tot tien miljoen euro voor Hoppe. Schalke pikte Hoppe in de zomer van 2019 op uit de Barca Academy in de Verenigde Staten. De aanvaller kent dit seizoen na anderhalf jaar in de Onder-19 en Onder-23 te hebben doorgebracht zijn doorbraak in de hoofdmacht, voor wie hij voorlopig zeventien wedstrijden speelde.

Hoppe geldt in het rampseizoen dat Schalke doormaakt als een spaarzaam lichtpuntje. Die Königsblauen wonnen in de huidige jaargang pas één keer, op 9 januari in eigen stadion van TSG 1899 Hoffenheim. Daarin scoorde de jonge Amerikaanse aanvaller drie keer en daarmee werd hij, na hiervoor nog nooit te hebben gescoord op het hoogste niveau, de eerste speler uit de Verenigde Staten met een hattrick in de Bundesliga. In de twee daaropvolgende competitiewedstrijden tegen Eintracht Frankfurt (3-1 nederlaag) en 1.FC Köln (1-2 nederlaag) trof Hoppe eveneens doel, maar sindsdien is zijn doelpuntenproductie gestokt. Overigens maakte Schalke sindsdien sowieso slechts twee doelpunten in een periode waarin twee punten werden gesprokkeld.