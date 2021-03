Wim Kieft ziet ondanks doelpunt een probleem voor Hakim Ziyech

Woensdag, 17 maart 2021 om 22:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:56

Hakim Ziyech heeft Chelsea in de eerste helft tegen Atlético Madrid aan een belangrijke voorsprong geholpen. René van der Gijp en Wim Kieft zijn ondanks het doelpunt totaal niet onder de indruk van de aanvallende middenvelder, die het volgens Kieft ook lastig heeft met zijn positie. De ruststand is 1-0, terwijl Chelsea de uitwedstrijd met 0-1 heeft gewonnen.

Een vlijmscherpe tegenaanval van Chelsea lag in de 34ste minuut aan de basis van de openingstreffer. Kai Havertz stuurde Timo Werner diep over links, waarna laatstgenoemde met een breedtepass een intikker bood aan Ziyech. De aanvallende middenvelder schoot met binnenkant rechts ternauwernood onder Jan Oblak door: 1-0.

"Hij schiet hem helemaal niet goed in", zegt Kieft in de rust bij SBS 6. "Verder heeft hij als we heel eerlijk zijn niet veel goeds gedaan, maar zo'n doelpunt is wel bepalend." Ziyech sprintte bij de treffer de defensie van Atlético Madrid eruit. "Hij is natuurlijk best wel snel", zegt Kieft. Ook Van der Gijp is niet enthousiast over Ziyech. "Voordat hij de goal maakte heeft ie geen bal goed gegeven. Bij de goal zit zoveel geluk. Ook die gozer waarbij hij door de benen gaat, die kan hem bij wijze van spreken ook nog aanraken. Nee, hij speelt matig."

Het grootste probleem dat Kieft ziet voor Ziyech is zijn positie in het huidige Chelsea. De voormalig Ajacied speelt als aanvallende middenvelder naast Kai Haverz. "Hij speelt altijd vanuit het midden, op de positie die hij daar heeft. Het is van rechts, maar helemaal naar binnen. Hij is natuurlijk gewend (van Ajax, red.) om helemaal vanaf de zijkant te spelen, daar heeft hij wat meer tijd, wat meer ruimte." Ook de wedstrijd in het algemeen vindt Kieft van laag niveau. "Ik vind het bij vlagen hots knotsenvoetbal."

Bij Ziggo Sport ziet ook Jan van Halst dat Ziyech het zwaar heeft. "Ik denk dat hij dit een beetje nodig heeft", aldus Van Halst. "Je zag ook een soort van opluchting. Daarna het elftal dat naar hem toe kwam. Dat zegt ook wel iets. Niet alles, maar wel iets. Dat ze denken: die jongen zit daarmee. We gunnen hem dit."