El Confidencial onthult hoe Laporta belofte over Messi wil waarmaken

Woensdag, 17 maart 2021 om 20:23 • Chris Meijer

Joan Laporta heeft woensdagavond tijdens zijn presentatie als de nieuwe president van Barcelona opnieuw beloofd dat hij er alles aan gaat doen om Lionel Messi in Catalonië te houden. De 33-jarige Argentijnse aanvaller is bij Barcelona nog altijd in het bezit van een aflopende verbintenis. El Confidencial doet tegelijkertijd uit de doeken hoe Laporta wil proberen om Messi nog te laten bijtekenen.

Messi gaf samen met onder meer Sergi Roberto, Gerard Piqué en Ronald Koeman acte de présence tijdens de presentatie van Laporta. Op social media zijn beelden te zien hoe de kersverse president van Barcelona voor zijn toespraak een knuffel uitdeelt aan Messi. Tijdens zijn toespraak richtte Laporta zich met een persoonlijke boodschap tot de aanvaller. “Als we een vol stadion hadden gehad, had je nooit kunnen gaan. Maar de pandemie zorgt voor een hel”, zo tekent Mundo Deportivo op uit de mond van Laporta.

?? Trobada entre Joan Laporta, Leo Messi i Sarunas Jasikevicius pic.twitter.com/i7XnKUrarD — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) March 17, 2021

“Maar we zullen proberen om je te overtuigen, Leo. Ik zal alles doen wat ik kan. Dat weet hij. Wat hij ook beslist, het zal goed komen. We zullen proberen hem te houden, omdat hij de beste speler in de geschiedenis van de club is. Sorry dat ik zo nadrukkelijk naar je verwijs, maar je weet hoeveel ik en Barcelona van je houden”, sprak Laporta. De nieuwe president van Barcelona liet meteen na zijn verkiezing al weten dat hij dezelfde nacht nog met Messi wilde spreken. De twee kennen elkaar al van de eerste termijn van Laporta als president van Barcelona, tussen 2003 en 2010.

Het is in ieder geval zeker dat Messi genoegen moet nemen met een salarisverlaging als hij bij Barcelona besluit te blijven. De kortlopende schuldenlast van de Catalanen bedraagt 730 miljoen euro en de Argentijn verdiende in de afgelopen vier jaar maar liefst 555 miljoen euro. Barcelona wil Messi een contract voor het leven voorschotelen, zo schrijft El Confidencial. Als voorbeeld voor de andere spelers moet Messi dan wel instemmen met een salarisverlaging van dertig procent.

Als Messi daarmee instemt, blijft hij de rest van zijn leven verbonden aan Barcelona. Het is nog niet duidelijk in welke rol dat zal zijn, want volgens El Confidencial liggen verschillende opties op tafel. Zo zou Messi na zijn carrière als ambassadeur van Barcelona kunnen fungeren, een functie die eerder bekleed werd door bijvoorbeeld Eric Abidal. Het is eveneens mogelijk dat Messi aanblijft als trainer en Laporta zou ook van plan zijn om de banden met de Leo Messi Foundation aan te trekken.