Hakim Ziyech start tegen Atlético Madrid op iets andere positie

Woensdag, 17 maart 2021 om 20:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:25

Hakim Ziyech start woensdagavond opnieuw in de basis bij Chelsea. Manager Thomas Tuchel valt in de returnwedstrijd van de Champions League tegen Atlético Madrid terug op zijn 3-4-2-1-formatie. Daardoor zal de rol van Ziyech, die profiteert van de schorsing van Mason Mount, iets anders zijn dan zaterdag tegen Leeds United (0-0), toen de voormalig Ajacied nog speelde als centrale nummer tien. De aftrap is om 21.00 uur.

Ziyech speelt woensdagavond op papier als rechter aanvallende middenvelder, terwijl Kai Havertz de linker offensieve middenvelder is. Ziyech zal aan de rechterzijlijn ruimte moeten laten aan Reece James, die de hele flank moet bestrijken. Aan de andere kant is die taak weggelegd voor Marcos Alonso. Verder start Timo Werner na zijn invalbeurt tegen Leeds nu in de basis als centrumspits. Olivier Giroud, de maker van het enige doelpunt uit de heenwedstrijd (0-1 voor Chelsea), zit op de bank.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bij Chelsea is Jorginho net als Mount afwezig door een schorsing. Het controlerende blok op het middenveld wordt gevormd door N'Golo Kanté en Mateo Kovacic. Centraal achterin spelen César Azpilicueta, Kurt Zouma en Antonio Rüdiger, die ervoor moeten zorgen dat Luis Suárez en João Félix, de spitsen van Atlético Madrid, niet tot scoren komen. Diego Simeone koos zaterdag tegen Getafe (0-0) voor een 4-5-1-formatie, maar kiest in Londen voor 4-4-2. De trainer heeft verder Kieran Trippier, die in de heenwedstrijd geschorst was, terug als rechtsback. Daardoor schuift Marcos Llorente door naar de rechtshalfpositie; Yannick Carrasco krijgt op links de voorkeur boven Thomas Lemar.

Opstelling Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Zouma, Rüdiger; James, Kanté, Kovacic, Marcos Alonso; Ziyech, Havertz; Werner

Opstelling Atlético Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Renan Lodi; Marcos Llorente, Koke, Saúl, Carrasco; Luis Suárez, João Félix