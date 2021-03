Paris Saint-Germain laat Lille dankzij magistrale Kylian Mbappé kansloos

Woensdag, 17 maart 2021 om 19:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:45

Paris Saint-Germain heeft zich woensdagavond ten koste van Lille OSC geplaatst voor de kwartfinale van de Coupe de France. In het eigen Parc des Princes was de ploeg van Mauricio Pochettino met 3-0 te sterk door een treffer van Mauro Icardi en twee van Kylian Mbappé. Yusuf Yazici verzuimde Lille in de tweede helft vanaf de strafschopstip terug te brengen in de wedstrijden. Bij PSG verscheen Ángel Di Maria gewoon aan de aftrap, nadat de aanvaller zondag tegen FC Nantes (1-2 verlies) vroegtijdig naar de kant werd gehaald wegens een overval in zijn woning. Ook Sven Botman verscheen aan de aftrap, terwijl Mitchel Bakker de hele wedstrijd op de bank bleef.

Pochettino begon niet helemaal op volle oorlogssterkte aan de achtste finale en liet Mbappé op de reservebank beginnen. Al vroeg in de wedstrijd brak Burak Yilmaz door de defensie van PSG, maar de Turkse spits wist Keylor Navas vanbinnen de zestien niet te kloppen. Aan de overzijde sloeg de thuisploeg wél direct toe. Een lage voorzet vanaf de rechterkant van Ángel Di María viel door een misverstand tussen Tiago Djalo en doelman Mike Maignan voor de voeten van Icardi, die van dichtbij binnen tikte: 1-0.

Toen Yilmaz vervolgens na een half uur spelen ook zijn tweede kans om zeep hielp en de bal op de paal schoot achter de verslagen Navas, bracht Mbappé twee minuten na zijn invalbeurt de marge op twee. De aanvaller was vijf minuten voor het verstrijken van de eerste helft binnen de lijnen gekomen voor de geblesseerde Icardi, waarna hij nagenoeg direct mocht aanleggen vanaf elf meter. Scheidsrechter Willy Delajod constateerde een overtreding van Zeki Celik op Mbappé, waarna laatstgenoemde hard en hoog raak schoot in het dak van het doel: 2-0. In de tweede helft poogde PSG de score uit te breiden om de zege veilig te stellen en schreeuwde de ploeg wederom om een strafschop toen Mbappé naar de grond ging.

Delajod wuifde de protesten dit keer weg en zag hoe Jonathan Bamba met een schot van afstand Navas tot een redding dwong. Diezelfde Navas moest tien minuten voor tijd wederom in actie komen, toen Lille wél een strafschop kreeg. Layvin Kurzawa kreeg de bal ongelukkig op de arm ter hoogte van de achterlijn, waarna Yusuf Yazici mocht aanleggen vanaf elf meter. Navas koos de goede hoek en pareerde de matig ingeschoten strafschop eenvoudig. In blessuretijd bracht Mbappé de eindstand op het bord, toen hij na een sprintduel vanaf de middellijn alleen op het doel van Maignan af ging en met een fraaie lob de eindstand bepaalde: 3-0.