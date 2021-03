Erik ten Hag spreekt zich uit over inzetbaarheid van Daley Blind

Woensdag, 17 maart 2021 om 19:35 • Jeroen van Poppel

Erik ten Hag verwacht dat Daley Blind donderdagavond tegen Young Boys in actie kan komen. De trainer van Ajax maakt op de voorafgaande persconferentie wel een voorbehoud: Ten Hag wil afwachten hoe Blind uit de training van woensdagavond komt. De oefenmeester sluit verder niet uit dat Ajax in Zwitserland voor het eerst dit seizoen aantreedt met twee linksbenige centrumverdedigers.

Ten Hag bevestigt allereerst dat Noussair Mazraoui en Jurriën Timber er sowieso niet bij zijn. "Of Blind morgen gaat spelen, kan ik op dit moment niet zeggen", aldus de coach. "Hij gaat zo meteen trainen en van daaruit zullen we kijken hoe het ervoor staat en of hij morgen kan beginnen. Hij moet fit zijn. We denken fitte spelers te hebben genomen. Ik verwacht ook dat hij morgen kan spelen. Hij heeft een aantal dagen niet getraind, dat gaat hij zo weer doen. We moeten de reactie afwachten." Verder verwacht Ten Hag 'gewoon' te kunnen beschikken over David Neres en Nicolás Tagliafico, die tegen PEC Zwolle (0-2 zege) uit voorzorg werden gewisseld.

Door de blessure van Timber zou het een mogelijkheid kunnen zijn dat Lisandro Martínez samen met Blind centraal achterin speelt. Hoewel Ten Hag dit seizoen nog geen enkele keer opteerde voor twee 'linkspoten' centraal achterin, sluit de trainer van Ajax dat niet uit. "Natuurlijk is dat een optie. We hebben ook vaak genoeg met twee rechtsbenige centrale verdedigers gespeeld." Ook Edson Álvarez van het middenveld terughalen naar de defensie, behoort tot de mogelijkheden. "Dat is altijd een serieuze optie geweest, maar je kijkt vooral naar de balans in je ploeg. Ook naar de tegenstander: wat is nodig? Van daaruit zullen we de keuze bepalen."

Hoewel Ajax tegen Young Boys na de 3-0 overwinning in principe genoeg heeft aan een gelijkspel, wil Ten Hag vol voor de winst gaan. "We willen morgen weer winnen en dat betekent dat je deze opdracht honderd procent geconcentreerd moet aannemen. De opdracht is de wedstrijd winnen, zoals we iedere wedstrijd willen winnen. Dat moet de eis zijn." Ten Hag wordt verder gevraagd naar het kunstgras in het stadion van Young Boys. "Zoals wij dat gewend zijn in Nederland: ieder kunstgras is toch weer anders. Het is niet echt vergelijkbaar met een bepaald soort kunstgras in Nederland, maar wij zijn natuurlijk wel gewend om op kunstgras te spelen. Dat hebben we drie keer gedaan dit jaar, en drie keer gewonnen. Het mag ook geen thema zijn op welke ondergrond we spelen. We moeten erop voorbereid zijn."

Young Boys schoot in de Johan Cruijff ArenA geen enkele keer op doel, maar Ten Hag verwacht dat de Zwitsers donderdag uit een ander vaatje tappen. "Wij kunnen natuurlijk van ze verwachten dat ze ons heel agressief onder druk gaan zitten. Dat ze misschien wel wat opportunistischer gaan spelen. We moeten wel de regie houden, zoals we dat iedere wedstrijd willen. Ik weet zeker dat deze tegenstander beter kan, dat hebben ze vorige week niet laten zien, maar dat kwam door ons. Dat kan morgen anders zijn. Dan zullen wij een hoger niveau aan moeten tikken."

Ook Ryan Gravenberch nam plaats om vragen van journalisten te beantwoorden. De middenvelder van Ajax spreekt zich onder meer uit zijn samenwerking met Blind. "Ik heb wel gesprekken met Daley", aldus Gravenberch. "Hij geeft me gewoon tips, in het veld ook. We hebben het veel over mijn positionering in het veld, Daley is daar heel goed in. Soms heb ik momentjes in de wedstrijd dat ik het even niet weet, Daley coacht me daarin."