‘Het is indrukwekkend om te zien hoe goed de spelers van Ajax zijn’

Woensdag, 17 maart 2021 om 17:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:13

Young Boys staat donderdagavond in de Europa League voor de schier onmogelijke opgave om tegen Ajax de 3-0 nederlaag uit de heenwedstrijd goed te maken. Jean-Pierre Nsame raakte in de Johan Cruijff ArenA onder de indruk van de Amsterdammers, maar heeft de hoop op een goede afloop in het eigen Stade de Suisse in Bern nog niet opgegeven.

Nsame speelde afgelopen week de volledige wedstrijd mee tegen Ajax, maar kon in de punt van de aanval geen vuist maken. "De technische kwaliteiten, de balcirculatie, de afstemming in de loopbewegingen van de spelers", aldus de 27-jarige Kameroense aanvaller op de persconferentie. "Het is indrukwekkend om te zien hoe goed de spelers zijn." Toch is het volgens Nsame nog geen gelopen race. "Alle odds zijn tegen ons, maar het is belangrijk dat wij erin geloven en er klaar voor zijn."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Young Boys moet het donderdag opnieuw stellen zonder doelman David von Ballmoos, die anderhalve week geleden een hersenschudding opliep. Tweede doelman Guillaume Faivre zal opnieuw onder de lat staan. Trainer Gerardo Seoane heeft een aanknopingspunt gevonden waaraan zijn ploeg zich tegen Ajax kan vasthouden. "Het is ons tegen Bayer Leverkusen gelukt om driemaal te scoren in de eerste helft, maar dat neemt niet weg dat we voor een zware opgave staan." Nadat Young Boys thuis met 4-3 had gewonnen van Leverkusen, werd het in Duitsland 2-2.

Jean-Pierre Nsame in duel met Edson Álvarez.

"We moeten een betere prestatie neerzetten dan vorige week", weet de Zwitserse coach dan ook. "We willen op een offensieve manier verdedigen, om de tegenstander in de problemen te brengen. Veel scoren en geen doelpunt tegenkrijgen, dat zijn onze gedachten. In sport is in zijn algemeen alles mogelijk en met die houding moeten we deze wedstrijd ingaan."

Young Boys en Ajax trappen donderdagavond om 21.00 uur af. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de kwartfinale van de Europa League. De acht overgebleven clubs zitten op 19 maart in de kokers bij de loting voor die ronde, waarvan de wedstrijden worden afgewerkt op donderdag 8 en 15 april.