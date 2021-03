Noa Lang duurste speler in Pro League na stijging van 12 miljoen euro

Woensdag, 17 maart 2021 om 16:14 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:42

Noa Lang heeft na de meest recente update van Transfermarkt de hoogste marktwaarde in de Pro League. De vleugelaanvaller van Club Brugge wordt per heden geschat op twintig miljoen euro, terwijl hij in het najaar van 2020 nog op acht miljoen euro stond. Volgens verschillende Belgische media is het een duidelijk signaal dat Lang binnen enkele maanden tijd miljoenen meer waard is geworden. In totaal werden de transferwaardes van bijna tweehonderd spelers opnieuw bekeken.

"Lang schittert vooral door zijn unieke profiel waar hij spelinzicht en techniek aan efficiëntie kan koppelen, terwijl hij fysiek gezien nog geen enkele keer honderd procent is geweest bij Club Brugge", zo valt te lezen in een verklaring van Transfermarkt. "Als de regerend landskampioen hem deze zomer weet te behouden en Lang blijft zich doorontwikkelen, zou hij in de zomer van 2022 wel eens de eerste speler zijn die België verlaat met een prijskaartje van meer dan 30 miljoen euro." Brugge huurt de aanvaller dit seizoen van Ajax en moet deze zomer een verplichtte koopoptie van zes miljoen euro lichten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Krépin Diatta was twee maanden geleden nog de duurste speler in de Pro League. De vleugelaanvaller vertrok echter in de winterstop bij Brugge, dat zestien miljoen euro kreeg overgemaakt van AS Monaco. De huidige top drie bestaat naast Lang uit nummer twee Paul Onuachu (Racing Genk, zeventien miljoen euro) en nummer drie Charles De Ketelaere (Club Brugge, zestien miljoen). Hans Vanaken, eveneens een ploeggenoot van Lang, valt met vijftien miljoen euro net buiten de top drie van Transfermarkt. Brugge-spits Bas Dost is met een waarde van 4,8 miljoen euro gezakt naar plek 31, terwijl de ook bij de koploper actieve Ruud Vormer plaats 32 inneemt met 4,3 miljoen euro.

De 10 duurste spelers in de Pro League