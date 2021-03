‘Jeffrey Bruma en PSV moeten vrezen voor rechtszaak na auto-ongeluk’

Woensdag, 17 maart 2021 om 13:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:16

Een heftig verkeersongeluk uit 2014 krijgt mogelijk toch nog een staartje voor Jeffrey Bruma. Volgens Omroep Brabant hangt de verdediger van VfL Wolfsburg een rechtszaak boven het hoofd, nu uit onderzoek zou zijn gebleken dat Bruma op de bewuste dag veel te hard reed. Bij het ongeluk in Eindhoven botsten twee auto's op elkaar en daardoor raakten drie vrouwen gewond. Bruma bestuurde een van de auto's en ging in eerste instantie vrijuit.

Een van de vrouwen heeft een onderzoek laten uitvoeren waaruit zou blijken dat Bruma minstens tachtig kilometer per uur reed. De voormalig verdediger van PSV heeft volgens letselschadespecialist Maarten Brekelmans, die aangifte heeft gedaan bij het Openbaar Ministerie in Den Bosch, steeds aangegeven dat hij veel minder hard reed dan de maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur. De bevindingen van de jurist zijn naar eigen zeggen ook gebaseerd op snelheidsproeven ter plaatse en verklaringen van getuigen, die niet eerder waren gehoord.

Brekelmans behartigt de belangen van Marja Voorkamp, een van de drie vrouwen die in de andere auto zaten en gewond raakten. Ze liep onherstelbare hersenschade op en hoopt nu dat justitie overgaat tot vervolging. Mocht dat gebeuren, dan ondervindt Bruma's toenmalige club PSV daar wellicht ook gevolgen van. Volgens Brekelmans heeft de club een kwalijke rol gespeeld bij het ‘wegmoffelen’ van de waarheid, al heeft PSV in een eerder stadium aangegeven zich van geen kwaad bewust te zijn. De politie Oost-Brabant liet ook al weten dat de zaak naar haar idee was afgedaan.