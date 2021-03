Ten Hag ontvangt goed en slecht nieuws voordat Ajax het vliegtuig op stapt

Woensdag, 17 maart 2021 om 13:11 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:25

Jurriën Timber is woensdag niet op het vliegtuig richting Bern gestapt met de rest van de selectie van Ajax. De verdediger, die zondag tegen PEC Zwolle al ontbrak vanwege ziekte, is niet tijdig fit voor de returnwedstrijd tegen Young Boys in de achtste finale van de Europa League. Daarentegen behoort Daley Blind wel tot de wedstrijdselectie. De verdediger lijkt hersteld van zijn knieklachten.

Ajax communiceerde voorafgaand aan het duel met PEC (0-2) dat Timber 'niet wedstrijdfit' was en Erik ten Hag gaf vervolgens te kennen dat zijn pupil ziek was. De plek van de jonge verdediger in het hart van de defensie werd overgenomen door Perr Schuurs, die een centraal duo vormt met Lisandro Martínez. Timber speelde dit seizoen voorlopig negentien officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax.

Ten Hag kon in Zwolle ook geen beroep doen op Blind en Noussair Mazraoui, die in de thuiswedstrijd tegen Young Boys ook al ontbraken. “Blind is aan de beterende hand, we moeten kijken of dat goed genoeg is richting donderdag of volgende week zondag", gaf de trainer voor het duel aan. "Over Mazraoui maken we ons zeker zorgen, hij is nog niet terug op het trainingsveld en is heel weinig belastbaar. Dat is zorgelijk.”

Mazraoui is inderdaad niet op het vliegtuig gestapt. De rechtsback speelde op 13 februari in de competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo (0-2 zege) voor het laatst. Daarna miste hij acht opeenvolgende wedstrijden. Eerder maakte Ten Hag al bekend dat Mazraoui een blessure aan zijn gezicht had, maar begin deze maand trad hij wat meer in detail. “Gezichtsvermogen”, reageerde de oefenmeester op de vraag wat zijn verdediger mankeert. “Hij heeft een bal op zijn oog gehad en daardoor heeft hij schade aan zijn gezichtsvermogen.”