Man United moet rel met Raiola vergeten: ‘Haaland maakt je kampioen’

Woensdag, 17 maart 2021 om 13:03 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:08

Rio Ferdinand wil dat het bestuur van Manchester United in actie komt en Erling Braut Haaland deze zomer ophaalt bij Borussia Dortmund. De oud-verdediger van the Red Devils is ervan overtuigd dat de topschutter uit Noorwegen eigenhandig de titel kan terugbrengen op Old Trafford. Dat Haaland op zakelijk gebied wordt begeleid door Mino Raiola hoeft volgens Ferdinand geen probleem te zijn. Manchester United moet daar boven staan, zo oordeelt hij.

"Ze moeten er echt alles aan doen om Haaland binnen te halen, wat er ook voor nodig is", stelt Ferdinand op het YouTube-kanaal Vibe with FIVE. "Ik praat liever niet over spelers van andere clubs, maar voor deze speler maak ik een uitzondering. We kunnen het ons simpelweg niet veroorloven dat hij straks naar een andere club vertrekt. Engeland is zijn enige bestemming, het zou me echt verbazen als hij voor een andere competitie kiest." De voormalig mandekker van de Engelse grootmacht is al een behoorlijke poos onder de indruk van de kwaliteiten van Haaland. "Je moet hem gewoon zo snel mogelijk aanspelen. Geef de bal aan hem en hij maakt je kampioen."

Het artikel gaat verder onder de video Haaland vs. Mbappé: Nieuwe rivaliteit in de Champions League Meer videos

Ferdinand denkt te weten waarom Haaland een voorkeur heeft voor een toekomstig avontuur in de Premier League. "Hij is hier geboren en getogen (in Leeds, red.) en houdt echt van het Engelse voetbal. Zijn vader speelde hier (bij Nottingham Forest, Leeds United en Manchester City, red.). Ik weet zeker dat het zijn grote droom is om hier ooit te spelen. En waarom dan niet in het shirt van Manchester United op Old Trafford?", geeft Ferdinand mee aan Haaland. "Hij kan de speler worden die de club weer naar de absolute top brengt en succesvol maakt. Hij kan dat echt in zijn eentje bewerkstelligen."

Ferdinand weet dat Manchester United en Raiola een problematische relatie onderhouden, mede door uitspraken van de zaakwaarnemer over onder meer Paul Pogba. De belangenbehartiger zei in december nog dat de middenvelder klaar is voor een vertrek bij de club. De kwestie-Pogba moet echter niet van invloed zijn op de eventuele komst van Haaland, zo vindt Ferdinand. "Soms moet je met de duivel dansen", verzucht de analist. "Iemand als Haaland kan maar zo tien jaar mee. Kijk naar wat hij nu al laat zien bij Dortmund. Dat is een garantie op doelpunten voor de komende tien, vijftien jaar."