Bel Hassani blijft in Midden-Oosten ondanks mislukt avontuur in Qatar

Woensdag, 17 maart 2021 om 12:11 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:25

Iliass Bel Hassani vervolgt zijn loopbaan in de Verenigde Arabische Emiraten. De 28-jarige aanvallende middenvelder heeft een contract getekend bij Ajman Club, zo is wereldkundig gemaakt. Bel Hassani zat sinds oktober zonder werkgever nadat zijn contract bij Al Wakrah uit Qatar was ontbonden. Het is nog niet bekend wanneer hij debuteert voor Ajman Club.

Bel Hassani maakte in januari 2020 de overstap naar Al Wakrah. De uitbraak van het coronavirus gooide echter al snel roet in het eten, want de competitie werd stilgelegd. Toen de middenvelder later ook nog eens zijn basisplaats verloor was het avontuur in Qatar snel voorbij. Beide partijen kwamen al na tien maanden tot de conclusie dat het beter was om de samenwerking stop te zetten, ondanks een doorlopend contract. Bel Hassani verliet Al Wakrah met twee doelpunten in vier wedstrijden achter zijn naam.

DONE DEAL? Iliass Bel Hassani maakt het seizoen af bij het Emiratische Ajman Club???? #GrandStandFootball pic.twitter.com/SLKhYZDDj8 — Grandstand Football (@GrandstandFoot) March 17, 2021

"Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Zeker in het begin: ik speelde veel en zat er lekker in. Wat mij betreft had ik hier langer gespeeld, maar uiteindelijk heeft corona voor mij nadelig uitgepakt", zo liet Bel Hassani weten bij zijn voortijdige vertrek uit Qatar. Bijna een halfjaar later maakt hij zich dus op voor een nieuw avontuur in het Midden-Oosten, ditmaal in de Verenigde Arabische Emiraten. De club bezet momenteel de twaalfde plaats in de competitie, ver verwijderd van koploper Al-Jazira.

Voor Bel Hassani is het dus het tweede buitenlandse avontuur in een kort tijdsbestek. De door Sparta Rotterdam opgeleide middenvelder kwam via De Kasteelheren terecht bij Heracles Almelo, waarna avonturen volgden bij AZ, FC Groningen en PEC Zwolle. Bel Hassani tekende bij laatstgenoemde club in 2019 een tweejarig contract, om uiteindelijk na zes maanden alweer te vertrekken. Over de lengte van zijn contract in de Verenigde Arabische Emiraten zijn geen mededelingen gedaan.