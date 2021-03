Ware run op kaartjes voor Oranje: duizenden fans in virtuele wachtrij

De mededeling dat op zaterdag 27 maart maximaal 5.000 bezoekers aanwezig mogen zijn bij het WK-kwalificatieduel tussen het Nederlands elftal en Letland heeft de supporters van Oranje in beweging gebracht. Het Algemeen Dagblad meldt woensdag dat er een ware run is op kaartjes voor de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA. Vanaf 09.00 uur woensdagochtend staan al duizenden Oranje-fans in de virtuele wachtrij, zo klinkt het.

Oranje Clubcardhouders krijgen woensdagochtend voorrang bij het aanschaffen van een toegangsbewijs voor het eerste thuisduel van Nederland in de kwalificatiecyclus richting het WK van 2022 in Qatar. Woensdagmiddag om 15.00 uur start de open verkoop. De kwalificatiewedstrijd in Amsterdam is onderdeel van een reeks Fieldlab-testevenementen. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA dient om te onderzoeken of op korte termijn op een veilige manier weer publiek aanwezig kan zijn bij voetbalwedstrijden. Met 5.000 supporters wordt de krachtmeting tussen Oranje en Letland het grootste experiment tot nu toe. In november 2019 was er voor het laatst publiek mogelijk bij een thuisduel van het Nederlands elftal, dat destijds met 5-0 won van Andorra.

Sinds vorige maand organiseert Fieldlab, een samenwerking tussen de evenementensector en de overheid, proefevenementen met publiek, zoals congressen, festivals, theatervoorstellingen en voetbalwedstrijden. Er zaten reeds 1153 NEC-supporters op de tribune tijdens een thuisduel met De Graafschap (1-2) en er waren 1351 toeschouwers aanwezig bij Almere City FC - SC Cambuur (0-2). Bij dat eerste duel liep mogelijk één persoon een besmetting met het coronavirus op; het tweede duel leverde geen besmettingen op.

Tijdens de eerstvolgende thuisinterland van Oranje wordt het testbeleid verder onder de loep genomen, terwijl er ook gebruikt zal worden gemaakt van de door de regering ontwikkelde corona-app. Met deze app kunnen bezoekers aantonen dat ze een negatieve coronatest hebben ondergaan. Er zal worden gebruikgemaakt van een aantal zogeheten onderzoeksbubbels. Te denken valt aan een volledig gevuld vak met families, een vak dat voor de helft is gevuld met groepen van vier vrienden en een vak waar om en om een stoel bezet is, zo schreef de KNVB dinsdag al. Per bubbel worden mogelijke scenario's en gedragselementen getest door de organisatie, zonder dat er rekening dien te worden gehouden met de anderhalve meter afstand. Hierbij wordt gedacht aan de verschillende manieren van plaatsnemen, op volgorde van binnenkomst bijvoorbeeld, verschillende zitpatronen en de scheiding van aankomsttijden van fans.