‘Wout Weghorst moet er gewoon bijzitten, dat heeft hij verdiend’

Woensdag, 17 maart 2021 om 10:06 • Laatste update: 10:09

Wout Weghorst kwam tot dusver niet verder dan vier invalbeurten in het Nederlands elftal, terwijl hij scoort aan de lopende band namens VfL Wolfsburg in de Bundesliga. Youri Mulder vindt dat de spits een uitnodiging voor het Nederlands elftal verdient. Tot dusver heeft bondscoach Frank de Boer de voorkeur aan Sevilla-spits Luuk de Jong gegeven.

Weghorst staat dit seizoen op 21 doelpunten en 5 assists in alle competities. Pierre van Hooijdonk is van mening dat de aanvaller het op basis van zijn prestaties verdient om geselecteerd te worden voor Oranje. Toch zitten er volgens de oud-aanvaller haken en ogen aan een eventuele uitnodiging. “Memphis is de eerste spits, dat is geen punt van discussie, Donyell Malen is een nuttige speler om erbij te hebben, omdat hij op meerdere posities uit de voeten kan, en Luuk de Jong heeft zich bewezen als goede pinchhitter. Ga je dan een vierde spits erbij halen, alleen omdat hij het goed doet?”, vraagt Van Hooijdonk zich hardop af in gesprek met De Telegraaf.

Het artikel gaat verder onder de video Highlights | VfL Wolfsburg - Schalke 04 | Weghorst solliciteert voor Oranje Meer videos

Omdat Oranje later deze maand kort achter elkaar drie WK-kwalificatiewedstrijden speelt tegen Turkije (24 maart), Letland (27 maart) en Gibraltar (30 maart) sluit Van Hooijdonk een oproep niet uit. “Maar ik snap wel dat het een moeilijke afweging is richting het EK”, aldus de oud-spits. Mulder is stellig: “Weghorst moet er gewoon bijzitten. Dat heeft hij verdiend. Als je al drie seizoenen lang zulke aantallen goals maakt in een competitie als de Bundesliga, dan hoor je geselecteerd te worden”, aldus Mulder, die ook een kanttekening plaatst: “Het is wel zo dat de spitsen die al bij Oranje zaten het goed hebben gedaan. En dat Luuk de Jong bijvoorbeeld de rol van pinchhitter heel goed invult. Maar dan neem je als bondscoach maar een keer een extra spits mee.” Vrijdag maakt De Boer zijn selectie bekend voor de WK-kwalificatieduels.

Van Hooijdonk is onder de indruk van de opmars van de 28-jarige Weghorst, die via FC Emmen, Heracles Almelo en AZ bij Wolfsburg terechtkwam. Transfermarkt schat zijn marktwaarde inmiddels in op dertig miljoen euro. “Dit zijn van die spelers die alle scouts belachelijk maken door hun ontwikkeling, die niemand had verwacht. Het is niet zo moeilijk om een Brian Brobbey te scouten op zijn achttiende, maar het is veel lastiger om in te schatten hoe ver jongens kunnen komen die een trage start hebben, maar ook de mentaliteit en het leervermogen om ver door te groeien. Weghorst is zo’n speler”, zegt hij over de spits die afgelopen zomer nog in de serieuze belangstelling van Tottenham Hotspur stond.