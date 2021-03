René van der Gijp: ‘Ik denk er wel elke keer aan, en vaak ook’

Woensdag, 17 maart 2021 om 07:32 • Laatste update: 07:36

René van der Gijp heeft in het misdaadprogramma Crime Desk teruggekeken op de overval die vorig jaar op hem werd gepleegd. Na een uitzending van Veronica Inside werd hij destijds bij thuiskomst opgewacht door drie gemaskerde mannen die het voorzien hadden op zijn horloge. De auto van Van der Gijp werd bewerkt met slaghamers, maar doordat zijn auto gepanserd glas heeft kwam hij er ongeschonden vanaf. De daders staan deze week terecht.

In gesprek met misdaadverslaggever John van de Heuvel beaamt Van der Gijp dat hij bang is geweest. “Ja, bang geweest dat ze er doorheen zouden komen”, aldus de oud-voetballer. “Sowieso ben ik altijd voorzichtig. Ik bedoel: ik weet best wel dat er in dat programma van ons dingen gezegd worden die heel onhandig zijn. Eigenlijk wel iedere uitzending twee of drie keer. Ik ben niet zo naïef dat ik denk dat iedereen het heel erg leuk vindt. Dus het is niet zo dat als ik in Amsterdam ga eten, dat ik m’n auto twee kilometer verderop zet en op straat ga lopen. Ik pas altijd wel op, dan zet ik hem liever in de parkeergarage, pak een taxi en laat me voor de deur afzetten.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tijdens de overval besefte Van der Gijp niet wat hem overkwam. Toen hij eenmaal binnen was en nadacht wat hem was overkomen, kwam bij hem het besef dat de overvallers het op zijn auto of horloge hadden gemunt. “Een van de twee, en ik denk m’n horloge. Toen mijn moeder overleed, bleven er wat centjes over. Dus ik denk: daar koop ik een Rolexje van. Anders ga je er tien of twintig keer van uit eten, dan is het ook op. Met een horloge heb je nog iets van: dat heb ik van haar centjes gekocht.”

Van der Gijp vindt het moeilijk om te zeggen wat voor straf de overvallers moeten krijgen. Volgens hem hebben de overvallers wellicht gehandeld uit wanhoop. “Als je weet dat ze nog een beetje verstandig zijn, dat ze het nooit meer doen, hoeven ze van mij niet echt de gevangenis in. Want ik heb niet het idee dat je daar ook beter van wordt. Het zou anders zijn als ik drie weken op de intensive care gelegen had. Dan had ik er anders tegenaan gekeken.” Een eventueel gesprek met de overvallers wijst Van der Gijp op voorhand niet af. “Niet uit de slachtofferrol, maar gewoon om eens tegen die gasten te zeggen: ‘Kom op, zijn er geen andere manieren om het leuk te hebben in je leven? Moet je daar per se voor op brute wijze mijn Rolexje van m’n arm slopen?' Ik denk er wel elke keer aan, en vaak ook.”