Senesi schept duidelijkheid na opvallende uitspraken Antonelli

Woensdag, 17 maart 2021 om 06:58 • Laatste update: 07:19

Marcos Senesi wordt al maanden in verband gebracht met een zomerse transfer, maar is naar eigen zeggen totaal niet bezig met een vertrek bij Feyenoord. De Argentijnse verdediger laat in een interview met het Algemeen Dagblad weten dat hij ondanks alle geruchten met nog geen enkele club heeft gesproken. Van tussenpersonen die hem in verband brengen met diverse clubs uit Europa wil Senesi niets weten. Clubs die daadwerkelijk interesse hebben moeten aankloppen bij zijn vader. “Want dat is de enige zaakwaarnemer die ik heb”, aldus Senesi.

Feyenoord staat er financieel niet goed voor, waardoor een hoge transfersom van Senesi komende zomer meer dan welkom is. In de wandelgangen werd hij reeds in verband gebracht met Napoli. Zelf zegt Senesi niet bezig te zijn met een overstap. “Ik wil wel graag meteen één ding duidelijk maken. Ik heb met niemand gesproken, ik ben volledig met Feyenoord bezig”, zegt hij woensdag in de krant. “Deze club moet een ticket voor Europees voetbal veroveren. Daar gaan we alles aan doen. Als ik goed presteer, is de Copa America een reële mogelijkheid. Dus er is nog veel te winnen voor de club en voor mij. Maar ik zit helemaal niet met een transfer in mijn hoofd.”

Volgens het dagblad probeert technisch directeur Frank Arnesen het tot medio 2023 lopende contract van Senesi te verlengen. Gesprekken moeten daarover gevoerd worden met de vader van de 23-jarige mandekker. “Ik lees ook citaten van mensen die mij in verband brengen met clubs. Ook hierover kan ik heel duidelijk zijn: alleen mijn vader behartigt mijn belangen”, aldus de verdediger, wiens waarde door Transfermarkt wordt geschat op twintig miljoen euro. Mogelijk doelt Senesi op uitspraken van Stefano Antonelli. Hij liet zich vorige week als een van de begeleiders van de verdediger uit over geïnteresseerde clubs.

“Napoli? Ik sla Cristiano Giuntoli (sportief directeur, red.) en Gennaro Gattuso (trainer, red.) heel hoog aan", zei Antonelli tegen Radio Marte. "Of Senesi hun eerste optie is in verdedigend opzicht? Dat zou heel goed kunnen. Maar ook Inter kent hem inmiddels behoorlijk goed. AC Milan is momenteel met Alessio Romagnoli in gesprek over contractverlenging, maar ook die club volgt de verrichtingen van Senesi met veel interesse."

Een eventueel debuut in de nationale ploeg van Argentinië zou een positief effect hebben op de marktwaarde van Senesi. Hij kreeg onlangs een uitnodiging van bondscoach Lionel Scaloni, maar de interland tegen Ecuador werd uitgesteld door de coronacrisis. Senesi moet dus nog even wachten op zijn debuut in de nationale ploeg. “Ik wil dit seizoen bij Feyenoord sterk afsluiten. Over volgend seizoen hebben we het nog niet gehad. De nieuwe trainer Arne Slot ken ik persoonlijk ook niet, we hebben nog nooit met elkaar gesproken”, aldus Senesi.