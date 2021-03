Bekijk hier hoe Manchester City een reeks van Ajax uit 1996 evenaarde

Dinsdag, 16 maart 2021 om 23:34 • Chris Meijer

Manchester City heeft zich dinsdagavond probleemloos geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. Een fenomenale uithaal van Kevin De Bruyne brak het duel met Borussia Mönchengladbach open, waarna door een doelpunt van Ilkay Gündogan in de eerste helft al de eindstand van 2-0 op het scorebord kwam. Bekijk hieronder de samenvatting van het duel in de Puskás Aréna.

De ploeg van manager Josep Guardiola slaagde er tevens in om andermaal de nul te houden, wat dit seizoen al lukte in zeven van de acht Champions League-wedstrijden. Daarmee evenaart Manchester City een reeks van Ajax uit het seizoen 1995/96, dat destijds in hetzelfde aantal wedstrijden ook zeven keer de nul hield. Manchester City is pas het derde team in de geschiedenis van de Champions League dat zeven keer op rij de nul weet te houden, na AC Milan (uiteindelijk zeven duels, in april 2005) en Arsenal (uiteindelijk tien duels, in april 2006).