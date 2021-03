Jubileumtreffer Benzema helpt Real Madrid op weg naar kwartfinale

Dinsdag, 16 maart 2021 om 22:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:03

Real Madrid heeft voor het eerst sinds het seizoen 2017/18 de kwartfinale van de Champions League bereikt. Het team van Zinédine Zidane was, drie weken na de 0-1 in Bergamo, ook in Estádio Alfredo di Stéfano te sterk voor Atalanta: 3-1. Aan de eerste treffer ging een enorme blunder van doelman Marco Sportiello vooraf, die de bal op onverklaarbare wijze in de voeten schoof bij Luka Modric. Voor Benzema was het vervolgens een koud kunstje om zijn zeventigste Champions League-treffer in zijn carrière te maken.

Zidane kon, in tegenstelling tot de heenwedstrijd in Italië, weer beschikken over Sergio Ramos. Op het middenveld koos de oefenmeester voor Federico Valverde als vervanger van de geschorste Casemiro, die drie weken geleden geel pakte en daarmee geschorst was voor de return. Aan de kant van Atalanta was Marten de Roon de enige Nederlander. Sam Lammers begon op de bank, terwijl Hans Hateboer nog altijd herstellende is van een gebroken middenvoetsbeentje. Ook Duván Zapata begon op de bank. Zijn plek in de punt van de aanval werd ingenomen door Luis Muriel.

In een eerste helft die niet bol stond van de kansen, was de eerste mogelijkheid voor Atalanta. Robin Gosens combineerde met Muriel en ontving het leer vervolgens in kansrijke positie, maar kon zijn voet onvoldoende tegen de bal krijgen. Real beperkte zich in de beginfase van het duel tot verdedigen en kwam er slechts sporadisch uit. Vinícius Júnior was na een klein half uur spelen het dichtst bij de openingstreffer. De aanvaller had de bal voor het inschieten na een kaats met Benzema, maar schoot op de elleboog van de inglijdende Berat Djimsiti. Vijf minuten later was het wel raak.

Sportiello had alle tijd en ruimte om een medespeler uit te zoeken, maar schoof de bal zomaar in de voeten bij Modric, die breed legde en de niet te missen kans aan Benzema bood: 1-0. In de tweede helft poogde Real het duel snel op slot te gooien om aan alle onzekerheid een einde te maken. Dat lukte na een klein uur spelen, toen Vinícius profiteerde van slordig balverlies bij de ingevallen Josip Ilicic en op de rand van de zestien werd gevloerd door Rafael Tolói. Scheidsrechter Danny Makkelie wees naar de stip, waarna Ramos de tweestrijd besliste: 2-0. Niet veel later haalde Zidane zijn aanvoerder naar de kant.

Atalanta was tot dat moment amper gevaarlijk geweest en kwam niet verder dan een schot van de ingevallen Zapata op de voeten van Thibaut Courtois. Aan de overkant was Benzema dichtbij de derde Madrileense treffer. De spits werd vanaf de rechterkant op maat bediend door Lucas Vázquez, waarna zijn eerste kopbal werd gepakt door Sportiello en de tweede op de paal belandde. Toen Muriel Atalanta vervolgens tien minuten voor tijd via een prachtige vrije trap aan de eretreffer hielp, nam Marco Asensio met zijn eerste balcontact het slotakkoord voor zijn rekening. De ingevallen middenvelder werd bereikt door Vázquez en schoot met links raak in de korte hoek: 3-1.