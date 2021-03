Fenomenale treffer van Kevin De Bruyne leidt simpele avond voor City in

Dinsdag, 16 maart 2021 om 22:48 • Laatste update: 22:54

Manchester City heeft zich dinsdagavond op eenvoudige wijze geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. Na de 0-2 zege in de eerste ontmoeting met Borussia Mönchengladbach was de ploeg van Josep Guardiola in de return met dezelfde cijfers te sterk voor diens opponent: 2-0. De mooiste treffer van de avond kwam van de voet van Kevin De Bruyne, die met een streep en via de onderkant van de lat de score opende. De return werd, net als het heenduel, wegens de geldende reisbeperkingen vanwege de coronapandemie afgewerkt in de Puskás Aréna te Boedapest.

De ploeg van Guardiola was vastbesloten de klus snel te klaren in Hongarije, daar de aanval vanaf het eerste fluitsignaal nadrukkelijk gezocht werd. De eerste kans van de wedstrijd werd genoteerd door Phil Foden, die een pass op maat kreeg van João Cancelo maar de bal net niet genoeg vaart kon meegeven om doelman Yann Sommer te verrassen. Vaart zat er wel achter het schot van De Bruyne, die in de twaalfde speelminuut de score opende. Riyad Mahrez bezorgde het leer op de rand van het zestienmetergebied bij De Bruyne, die verwoestend uithaalde en via de onderkant van de lat doel trof: 1-0. Het was de eerste Champions League-treffer van het seizoen voor de Belg.

ZO, Kevin de Bruyne bedenkt het en voert het vervolgens beeldschoon uit ?? Manchester City al snel op een 1-0 voorsprong ??#ZiggoSport #UCL #CityBMG pic.twitter.com/0wmHq26eqB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 16, 2021

Na ruim een kwartier spelen kwamen the Citizens op rozen te zitten, toen de voorsprong verdubbeld werd. Foden stak het middenveld over en had een steekbal op maat in huis voor Ilkay Gündogan, die de bal op subtiele wijze diagonaal langs Sommer schoot: 2-0. Gündogan kreeg halverwege de eerste helft een uitstekende mogelijkheid om de score nog verder uit te bouwen, maar de maker van het tweede doelpunt kwam een teenlengte tekort om uit de voorzet van Mahrez af te ronden.

Gladbach, dat het eerste halfuur met de rug tegen de muur stond, creëerde in de 32ste minuut de eerste kans via Marcus Thuram. De spits kapte Kyle Walker uit op de rand van de zestien, maar het schot dat volgde werd uit de linkerbenedenhoek gedoken door doelman Ederson. Ook Breel Embolo deed op slag van rust nog een duit in het zakje; diens schot van circa zeven meter na een pass van Thuram ging echter rakelings voorlangs. In de openingsfase van het tweede bedrijf wist Gladbach met enkele speldenprikjes nog voor gevaar te zorgen, maar al snel draaide City de duimschroeven weer verder aan.

Namens City was het Mahrez die na de pauze meermaals in de buurt van het vijandige doel verscheen, maar de vleugelaanvaller had het vizier niet op scherp staan. Nadat Mahrez eerst verzuimde een fraaie steekpass van Gündogan te verzilveren, stuitte de Algerijns international na ruim een uur spelen tot tweemaal toe op Sommer. De sluitpost voorkwam met katachtige reflexen dat de schade verder opliep. Hoewel City nog nadrukkelijk op zoek ging naar een derde treffer, bleef de 2-0 ruststand tot het laatste fluitsignaal op het scorebord staan.