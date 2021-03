Besiktas staat ondanks glansrol Deniz Türüç na tien jaar weer in bekerfinale

Dinsdag, 16 maart 2021 om 21:27

Besiktas heeft zich dinsdagavond na verlenging geplaatst voor de finale van de Türkiye Kupasi. De ploeg van trainer Sergen Yalçin genoot in de rust een ogenschijnlijk comfortabele 2-0 voorsprong op Istanbul Basaksehir, dat zich in het tweede bedrijf echter herpakte dankzij een treffer en een zeer fraaie assist van Deniz Türüç. In de extra tijd bezorgde Cyle Larin zijn ploeg alsnog een finaleplek: 3-2. De opponent in de eindstrijd komt uit het duel, dat woensdagavond wordt afgewerkt, tussen Antalyaspor en Alanyaspor. In 2011 speelde Besiktas voor het laatst een finale in de Turkse beker, die na strafschoppen gewonnen werd ten koste van Basaksehir.

De huidige koploper van de Süper Lig leek een droomstart te hebben, daar Welinton al in de zevende speelminuut het leer achter doelman Mert Günok werkte. De grensrechter maakte echter een abrupt einde aan de viering van de treffer, omdat de centrale verdediger zou hebben gescoord vanuit buitenspelpositie. Dit werd bevestigd door de videoscheidsrechter: geen treffer. Toch kreeg Besiktas de gewenste voorsprong na ruim een kwartier spelen in handen. Voormalig Feyenoorder Oguzhan Özyakup bezorgde de bal in het zestienmetergebied bij Vincent Aboubakar, die Tolga Cigerci op fraaie wijze het bos instuurde en in de korte hoek doel trof: 1-0.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het werd nog mooier voor de Zwarte Adelaars, die vijf minuten na de openingstreffer de marge al verdubbelden. Na een korte corner kreeg Georges-Kévin N'Koudou de gelegenheid om een harde voorzet op maat te bezorgen bij Domagoj Vida, wiens ferme kopbal onhoudbaar bleek voor Günok: 2-0. In het tweede bedrijf kreeg Basaksehir meer kleur op de wangen, en de bezoekers werden na een uur spelen beloond voor het initiatief dat werd getoond. Doelman Utku Yuvakuran slaagde er niet in een afstandsschot van Edin Visca te klemmen, waardoor Türüç uit de rebound de 2-1 kon binnenglijden. Een klein kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd was er opnieuw een glansrol weggelegd voor de middenvelder: ditmaal als aangever. Na een pass vanaf de rechterkant legde bediende Türüç met een fenomenale hakbal Giuliano, die in de korte hoek de stand nivelleerde: 2-2.

In de blessuretijd van de reguliere speeltijd kreeg Atiba Hutchinson nog een reusachtige kans toen hij oog in oog met Günok kwam te staan, maar laatstgenoemde sleepte met een uitstekende redding een verlenging uit het vuur. Het kwam de voormalig middenvelder van PSV overigens niet duur te staan, want in minuut 102 bracht Larin alsnog de verlossing voor Besiktas. Adem Ljajic sneed vanaf de linkerkant naar binnen en bereikte, mede dankzij een overstapje van Ajdin Hasic, Larin, die de rechterbenedenhoek vond: 3-2.