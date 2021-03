Laporta wint door garantstelling van 124,5 miljoen race tegen de klok

Dinsdag, 16 maart 2021 om 20:49 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:55

De definitieve terugkeer van Joan Laporta als president van Barcelona is slechts een kwestie van tijd. De nieuwe voorzitter is erin geslaagd om de financiële garanties af te geven, waardoor niks een nieuwe benoeming langer in de weg staat, melden verschillende Spaanse media. Laporta stond voor de taak om voor woensdag een garantstelling van 124,5 miljoen euro te overleggen aan LaLiga en is daar, mede door een overeenkomst met een Spaans energiebedrijf voor zeventig miljoen euro, in geslaagd.

Audax Renovables, een vernieuwend Catalaans energiebedrijf, had Laporta een toezegging gedaan van zeventig miljoen euro, waarmee aan een groot gedeelte van de achterstallige garanties voldaan kon worden. José Elías Navarro, oprichter van het bedrijf, leek de bankgarantie korte tijd te dwarsbomen, maar ging uiteindelijk toch overstag. La Vanguardia wist dinsdag te melden dat Laporta aan alle financiële verplichtingen voldoet en woensdag zal worden ingehuldigd als nieuwe voorzitter.

Dit betekent dat Laporta niet op zoek hoeft naar een Noord-Amerikaanse risicofonds, iets wat door Jaume Giró, een vooraanstaand economisch adviseur die de afgelopen dagen uit het team van Laporta stapte, werd voorgesteld. Ondanks eerdere complicaties en een grote mate van onzekerheid over de gegarandeerde betaling en de daaropvolgende verkiezingen, lijkt het nu een formaliteit dat Laporta woensdag formeel president van Blaugrana zal worden.

De benodigde garanties komen voort uit een torenhoge schuld van de club. Uit een eerder gepubliceerd document is gebleken dat Barcelona onder meer in de problemen is gekomen door het mislopen van inkomsten uit kaartverkoop. Los Azulgranas hadden erop gerekend dat er dit seizoen al toeschouwers in het Camp Nou aanwezig zouden zijn, maar dat lijkt voorlopig niet haalbaar. De Catalanen hadden begroot dat 25 procent van de stadioncapaciteit in februari al benut zou worden.