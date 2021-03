Antony enthousiast: ‘Elk doelpunt, elke pass van hem maakt mij blij’

Dinsdag, 16 maart 2021 om 20:18 • Chris Meijer

Antony en David Neres zijn bij Ajax uitgegroeid tot de beste vrienden, maar concurreren tegelijkertijd met elkaar om een plek in de basiself. Eerstgenoemde, die afgelopen zomer door de Amsterdammers werd overgenomen van São Paulo, zegt dat die concurrentiestrijd geen invloed heeft op de vriendschap tussen de twee Braziliaanse aanvallers. “We blijven vrienden op het veld”, geeft Antony te kennen in een interview met Ajax TV.

“Neres en ik zijn goede vrienden, zowel privé als op de trainingen. Bij de club zijn we altijd samen en daarbuiten hebben we contact. We vinden het leuk om samen te kaarten”, zegt de 21-jarige aanvaller. In de laatste twee competitiewedstrijden, tegen FC Groningen (3-1 zege) en PEC Zwolle (0-2 zege), kreeg Neres als rechtsbuiten de voorkeur boven Antony. “Maar dat maakt niet uit. Hij doet zijn ding en ik doe het mijne, dat beïnvloedt onze vriendschap niet. Het is aan de trainer of we samen spelen of niet, dat maakt niet uit. Als onze vriendschap maar goed blijft.”

Antony is dan ook blij als hij Neres ziet scoren, zoals bijvoorbeeld tegen PEC Zwolle. “Heel gelukkig. Mooi om een Braziliaan zoiets te zien flikken. Ik had het daar met Fred (Pijloo, masseur van Ajax, red.) over. Als Brazilianen zijn we blij voor elkaar. Elk doelpunt, elke pass van hem maakt mij blij. Altijd”, vertelt de aanvaller. Neres stond in de eerste seizoenshelft ruim een maand buitenspel vanwege een enkelblessure.

“Ik vond het best moeilijk om dat te zien”, bekent Antony. “Geen enkele voetballer wil een blessure. En vooral een teamgenoot die ook nog een vriend van je is. Dat is moeilijk. Maar ik ben blij om hem weer op het veld te zien en hem te zien scoren. Als je hem een tijdje geblesseerd hebt meegemaakt, ben ik blij dat hij nu weer kan doen waar hij het meeste van houdt. Hij weet dat ik altijd klaar sta voor hem. Andersom weet ik dat ook.”

Antony zegt zijn plek inmiddels wel gevonden te hebben bij Ajax. “In het begin had ik het best wel moeilijk op het veld, maar ik vind dat ik me goed heb aangepast. Ik vind dit een goed eerste seizoen en daar kreeg ik laatst een compliment over van de trainer. Daar ben ik heel blij mee”, stelt de Braziliaan. “Ik moet beter gaan spelen met mijn rechterbeen en soms kan mijn positionering op het veld ook wel wat beter. Er is nog genoeg te doen en nog veel te verbeteren, maar ik hoop zo door te kunnen gaan en nog beter te worden.”