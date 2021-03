PSG voorkomt transfervrij vertrek van aan Barcelona gelinkte verdediger

Dinsdag, 16 maart 2021 om 18:57 • Chris Meijer • Laatste update: 19:15

Juan Bernat heeft bij Paris Saint-Germain zijn handtekening gezet onder een nieuw contract, zo maakt de Franse grootmacht via de officiële kanalen wereldkundig. De 28-jarige vleugelverdediger heeft in Parijs voor vier jaar bijgetekend en is nu tot medio 2025 aan PSG verbonden. De afgelopen tijd werd Bernat door Spaanse media in verband gebracht met een transfervrije overstap naar Sevilla of Barcelona, maar heeft nu toch zijn aflopende verbintenis verlengd.

Bernat staat sinds 2018 onder contract bij PSG, dat hem bijna drie jaar geleden voor vijf miljoen euro overnam van Bayern München. De elfvoudig international van Spanje - jeugdproduct van Valencia - speelde vier jaar in Zuid-Duitsland en veroverde met der Rekordmeister vier landstitels en een DFB Pokal. Sinds zijn transfer naar PSG voegde Bernat nog twee Franse landstitels, een Coupe de France en een Coupe de la Ligue aan zijn palmares toe.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voorlopig kwam Bernat tot 76 optredens in het shirt van les Parisiens en normaal gezien was de Spanjaard de eerste keuze op de linksbackpositie bij PSG. Bernat herstelt momenteel echter van een kruisbandblessure, waardoor Mitchel Bakker, Layvin Kurzawa en centrumverdediger Abdou Diallo geregeld mogen opdraven aan de linkerkant van de defensie. Bakker speelde mede door de afwezigheid van Bernat dit seizoen reeds 29 officiële wedstrijden. Bernat was vorig seizoen overigens ook al een tijdje uit de roulatie, toen met kuitproblemen.