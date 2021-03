FC Twente praat met Ajax over nieuwe huurovereenkomst

Dinsdag, 16 maart 2021 om 18:39 • Laatste update: 19:15

FC Twente en Ajax praten over het verlengen van de huurperiode van Kik Pierie, zo weet TC Tubantia te melden. De Amsterdammers staan er volgens de regionale krant voor open om de twintigjarige verdediger nog een seizoen in Enschede te stallen. Er is bij Ajax volgend seizoen in ieder geval geen plek voor Pierie in de eerste selectie, terwijl zijn contract in Amsterdam nog loopt tot medio 2024.

Pierie werd door Ajax anderhalf jaar geleden voor vijf miljoen euro overgenomen van sc Heerenveen, maar veroverde in zijn eerste jaar geen plek in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Na geen enkel optreden in het eerste en 22 duels voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie is hij dit seizoen verhuurd aan FC Twente. In de twintig wedstrijden die hij voorlopig voor de Tukkers speelde maakte hij niet altijd een overtuigende indruk, maar toch wil technisch directeur Jan Streuer hem graag nog een seizoen van Ajax huren.

“Hij is af en toe ongelukkig geweest, dat klopt. Maar Ron Jans en ik zijn ervan overtuigd dat er nog heel veel progressie in hem zit, en dat hij volgend seizoen een veel beter jaar gaat draaien. Je moet niet vergeten dat hij een paar keer geblesseerd is geweest en dat hij nog maar twintig jaar is. Welke club in het linkerrijtje speelt met een centrale verdediger van twintig?”, zegt Streuer in gesprek met TC Tubantia. De technisch directeur zegt dat hij volgend seizoen vier centrumverdedigers in de selectie wil hebben, dus het betekent dat FC Twente voor deze positie de transfermarkt opgaat. Naast Pierie heeft trainer Ron Jans momenteel de beschikking over Dario Dumic en (de geblesseerde) Julio Pleguezuelo.

Overigens heeft FC Twente ook de optie in het aflopende contract van Queensy Menig gelicht. Het betekent dat de 25-jarige aanvaller voor nog in ieder geval één seizoen aan de huidige nummer acht van de Eredivisie verbonden is. FC Twente wil spoedig met Menig om de tafel om hem een nieuw contract aan te bieden. Met 8 doelpunten in totaal 25 officiële wedstrijden kent de voormalig jeugdinternational een goed seizoen in de ploeg van trainer Ron Jans.