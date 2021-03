BeNeLiga krijgt bemoedigend ‘unaniem’ signaal van Belgische clubs

Dinsdag, 16 maart 2021 om 18:17 • Chris Meijer • Laatste update: 18:32

De Algemene Vergadering van de Pro League heeft een principeakkoord bereikt over de ‘richting voor de toekomstambitie voor het Belgische professionele voetbal’. Daarin is er ‘unaniem draagvlak om de mogelijke realisatie van de BeNe-Liga alle kansen te geven’, zo schrijft de Belgische competitieorganisatie op zijn officiële website. Het betekent dat in België een gezamenlijke competitie met Nederland serieus onderzocht gaat worden.

Het management van de Pro League gaat een ‘actieve rol’ op zich nemen in het onderzoek naar een BeNeLiga. “De BeNeLiga moet gepaard gaan met de verzekering van de economische stabiliteit voor de overige professionele clubs door middel van de creatie van één nationale topcompetitie op basis van duurzame licentie- en competitie regels. De visie houdt verder ook in dat de beloftenteams van de professionele clubs in de Nationale Amateur reeksen kunnen aantreden”, schrijft de Pro League in het statement.

Vijf clubs uit België - Anderlecht, Club Brugge, AA Gent, KRC Genk en Standard Luik - en zes clubs uit Nederland - Ajax, AZ, FC Utrecht, Feyenoord, PSV en Vitesse - zitten al sinds 2019 met elkaar om tafel om over een mogelijke BeNeLiga te praten. Op basis van een onderzoek van onderzoeksbureau Deloitte werden genoeg aanknopingspunten gezien om de opzet van een gezamenlijke competitie serieus te bespreken. Zo zouden de totale inkomsten met circa 300 miljoen euro toenemen.

Het plan voor een BeNeLiga ligt al jaren op tafel, maar lijkt de laatste tijd steeds concreter te worden. Zo is er ook al bij de UEFA geïnformeerd naar de verdeling van de Europese tickets indien besloten wordt om de Nederlandse en Belgische competitie samen te voegen. De KNVB is ook bezig met een zogenaamd haalbaarheidsonderzoek. Overigens is er ook weerstand voor het plan, want de overkoepelende Nederlandse en Belgische supportersorganisatie hebben zich uitgesproken tegen een BeNeLiga.