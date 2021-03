Italië opgeschrikt door dood van assistent-trainer Antonio Vanacore (45)

Dinsdag, 16 maart 2021 om 17:44 • Dominic Mostert

De Italiaanse voetbalwereld is dinsdag opgeschrikt door het overlijden van Antonio Vanacore, de assistent-trainer van derdedivisionist Cavese. De 45-jarige trainer overleed door complicaties na een besmetting met het coronavirus. Cavese heeft het overlijden van Vanacore dinsdag bekendgemaakt via de eigen officiële kanalen.

"Met intens verdriet communiceert Cavese het overlijden van assistent-trainer Antonio Vanacore. Iedereen binnen de club leeft mee met zijn nabestaanden. Antonio is onvervangbaar als persoon en als prof", schrijft Cavese in een statement. Nadat Vanacore positief werd getest, ging hij in quarantaine. Zijn gezondheid verslechterde en op 26 februari werd hij opgenomen in het ziekenhuis van Frattamaggiore. Doordat hij ook in het ziekenhuis steeds zwakker werd, werd Vanacore op 3 maart overgeheveld naar de intensive care.

Vanacore, geboren in Napels in 1975, speelde in zijn actieve carrière 481 officiële wedstrijden, waarvan de meeste op het derde en vierde niveau in Italië. De voormalig linksback speelde in het seizoen 2004/05 wel in de Serie B voor Catanzaro, alvorens hij terugkeerde naar een lager niveau. Hij had een goede verstandhouding met hoofdtrainer Salvatore Campilongo van Cavese: de afgelopen weken stond Campilongo in interviews geregeld stil bij de gezondheidssituatie van zijn assistent.