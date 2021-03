Pieter de Jongh na viraal interview: ‘Zo slecht is mijn Engels ook weer niet’

Dinsdag, 16 maart 2021 om 17:13 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:18

Hendrik Pieter de Jongh ging deze week viraal op sociale media met een opmerkelijk interview. De trainer van het Zimbabwaanse FC Platinum stond een jaar geleden de pers te woord in steenkolenengels en de video van dat interview dook deze week opnieuw op. Zelf heeft De Jongh geen probleem met de aandacht, vertelt hij in een interview met het Algemeen Dagblad.

"We started very agressief. First half 2-0, was zelfs possible een hijgere (higher) score", zei De Jongh onder meer. "Lot of possibilities for een dirt (third) goal." Een daaropvolgende vraag van een journalist verstond De Jongh echter niet. "I hear niet what you say. Dus eh, I can no answer give, als je not that clear English speak." De beelden leidden tot veel hilariteit. Ook op de Facebook-pagina van Voetbalzone werd ruim 3500 keer gereageerd op het opmerkelijke interview.

"Mijn Engels is ook weer niet zo slecht", denkt De Jongh. "Ik moet toegeven: ik ben niet de beste in Engels. Maar het is ook weer niet zo worse, echt niet minder dan bijvoorbeeld Ronald Koeman of Louis van Gaal. Spelers, bestuursleden, journalisten: ze verstaan me allemaal. Voor Afrikaanse begrippen is mijn Engels best goed. Ik houd me niet voor niets al heel lang staande."

#ICYMI: Watch FC Platinum head coach Hendrik de Jongh speak to the media after guiding his side to win the Challenge Cup. #ZiFMSport pic.twitter.com/VFUmbdEhL7 — ZiFM Sport (at ??) (@ZiFMSport) March 16, 2020

De vijftigjarige De Jongh, voormalig speler van NAC Breda en Sparta Rotterdam, werkte in Nederland onder meer als assistent-trainer van FC Dordrecht en besloot vanaf 2012 de wereld over te trekken. Clubs als AFC Leopards (Kenia), Ulaanbatar City (Mongolië), Eswatini (Swaziland), Highlanders (Zimbabwe) en de Moldavische Olympische ploeg prijken op zijn cv; sinds 2020 staat hij aan het roer bij Platinum FC.

"In Zimbabwe heb ik twee bekers in drie maanden gewonnen, in Kenia won ik derby’s die vergelijkbaar waren met Feyenoord-Ajax", vervolgt De Jongh, die vindt dat hij in Nederland nooit waardering kreeg voor zijn werk. Toch sluit hij niet uit nog in Nederland aan de slag te gaan. "Ik zag op Twitter een actie voorbijkomen van VVV Venlo-fans dat hun club mij moet strikken. Ik vind het goed, joh. I’m a long time out Holland, maar I stay also open."