Van Basten: ‘Waarom zijn trainers minder succesvol als ze ouder worden?’

Dinsdag, 16 maart 2021 om 16:46 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:49

Marco van Basten vermoedt dat de rol van trainers wordt overschat in de voetballerij. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal merkt in een interview met El País op dat het veldspel van ploegen in toenemende mate wordt toegedicht aan keuzes van de betrokken trainer, terwijl de spelers in zijn ogen de grootste invloed hebben op het spel.

Van Basten, tweevoudig Wereldvoetballer van het Jaar, werkte als trainer bij Jong Ajax, het eerste elftal van Ajax, sc Heerenveen en AZ. Bovendien was hij bondscoach van Oranje en later assistent-bondscoach onder Danny Blind. Hij reageert bevestigend op de vraag of hij zichzelf ziet als onderdeel van de 'laatste generatie spelers die de controle over het spel had'. "Absoluut. Toen ik nog speelde, ging het over voetballers. Het waren de spelers die het verschil maakten. Nu praten we vooral over trainers."

"Het zijn de trainers die het verschil maken. Dat is niet goed", merkt San Marco op. In zijn ogen zijn trainers 'te belangrijk' geworden. "De spelers moeten meer verantwoordelijkheid nemen, want zij kunnen invloed uitoefenen. Als een team goed of slecht speelt, zien we de trainer als de verantwoordelijke daarvoor. En ik weet echt niet hoeveel invloed een trainer heeft. Beetje bij beetje zijn we de rol van de spelers vergeten. Liverpool is Klopp, Real Madrid is Zidane, Manchester City is Guardiola."

De trainerscarrière van Van Basten was niet zo succesvol als hij had gehoopt. Met Oranje bereikte hij de achtste finale op het WK 2006 en de kwartfinale op het EK 2008; hij ging vervolgens aan de slag bij Ajax, maar diende kort voor het einde van het seizoen zijn ontslag in vanwege tegenvallende resultaten. Drie jaar later, in 2012, maakte Van Basten bij Heerenveen zijn rentree in de trainerswereld. Na een achtste positie in zijn eerste seizoen maakte hij halverwege het tweede seizoen, waarin Heerenveen weer als achtste eindigde, bekend niet te zullen bijtekenen. Hij werd in 2014 aangesteld als hoofdtrainer bij AZ, maar kreeg kort voor de start van het seizoen last van hartkloppingen en werd uiteindelijk assistent onder Alex Pastoor en John van den Brom.

"Ik heb gedaan wat ik kon, maar het lukte me niet om als trainer het verschil te maken", moet Van Basten toegeven in het interview met de Spaanse krant. "Ik vond het lastig om de touwtjes in handen te hebben. Ik haalde geen plezier uit het werk. Het trainerschap is een ingewikkelde baan en ik moet toegeven dat ik niet doorhad, en nog steeds niet doorheb, hoe je vanaf de bank het verschil kunt maken als trainer. Heeft de kennis van een trainer echt invloed op de wedstrijd? Als dat zo is, waarom worden trainers dan vaak minder succesvol naarmate ze meer kennis en ervaring vergaren? Het zou een functie moeten zijn waarin je steeds groeit, maar toch zien we dat de meeste trainers meer succes hebben als dertigers en veertigers dan als vijftigers en zestigers."