Maximaal vijfduizend toeschouwers aanwezig bij Nederland - Letland

Dinsdag, 16 maart 2021 om 16:03 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:21

Bij de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Letland op 27 maart worden maximaal vijfduizend toeschouwers toegelaten, zo bevestigt de KNVB dinsdagmiddag. Het duel is onderdeel van een reeks Fieldlab-testevenementen. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA dient om te onderzoeken of op korte termijn op een veilige manier weer publiek aanwezig kan zijn bij voetbalwedstrijden.

Sinds vorige maand organiseert Fieldlab, een samenwerking tussen de evenementensector en de overheid, proefevenementen met publiek, zoals congressen, festivals, theatervoorstellingen en voetbalwedstrijden. Er zaten reeds 1153 NEC-supporters op de tribune tijdens een thuisduel met De Graafschap (1-2) en er waren 1351 toeschouwers bij Almere City FC - SC Cambuur (0-2). Bij dat eerste duel liep mogelijk één persoon een besmetting met het coronavirus op; het tweede duel leverde geen besmettingen op.

Bij de interland tussen Oranje en Letland worden aanzienlijk meer toeschouwers toegelaten. Net als in de twee Keuken Kampioen Divisie-duels wordt er gebruikgemaakt van een aantal zogeheten onderzoeksbubbels. Te denken valt aan een volledig gevuld vak met families, een vak dat voor de helft is gevuld met groepen van vier vrienden en een vak waar om en om een stoel bezet is, zo schrijft de KNVB. Per bubbel worden mogelijke scenario's en gedragselementen getest door de organisatie.

De tickets kunnen aangeschaft worden via de ticketshop van de KNVB. Woensdag 17 maart om 09.00 uur start de kaartverkoop voor de Oranje Clubcardhouders, om 15.00 uur volgt de open verkoop, zo meldt de voetbalbond. Het duel met Letland begint op zaterdag 27 maart om 18.00 uur en wordt de tweede kwalificatiewedstrijd van Oranje op weg naar het WK 2022. Drie dagen eerder wacht de uitwedstrijd tegen Turkije.