Bom barst bij Feyenoord: Stanley Brard blundert erop los in e-mails

Dinsdag, 16 maart 2021

Een conflict in de jeugdopleiding van Feyenoord nadert zijn climax, zo schrijft RTV Rijnmond dinsdagmiddag. Net als iedere profclub moet Feyenoord voor 1 april laten weten welke werknemers moeten vertrekken. Als het aan hoofd jeugdopleiding Stanley Brard ligt, gaan er koppen rollen op Varkenoord. De regionale omroep schrijft over een barstende bom bij Feyenoord.

Als het Brard ligt, neemt Feyenoord afscheid van oud-spelers Ulrich van Gobbel (assistent-trainer Feyenoord Onder-18) en Remco Schol (video en performance analist Feyenoord Academy), Melvin Boel (hoofdtrainer Feyenoord Onder-18) en Mark Onderwater (hoofd performance Feyenoord Academy). Volgens RTV Rijnmond vindt Brard het viertal 'te lastig en te innovatief' en werkt hij liever met de trainers die hij al kent van zijn eerste periode op Varkenoord, zoals Cor Adriaanse en Gaston Taument.

Vorige week, vlak voor de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord (1-1), wilde Brard de namen van het viertal mailen naar algemeen directeur Mark Koevermans. Per abuis stuurde hij de mail echter naar een andere Mark, Mark Onderwater, nota bene een van de personeelsleden die hij liever ziet vertrekken. De hoofd performance van de Feyenoord Academy 'wist niet wat hij las', aldus de omroep. Zelf heeft hij immers nooit een evaluatiegesprek gevoerd met Brard. Hij meldde zich na ontvangst van de mail ziek en is sindsdien niet meer bij Feyenoord geweest.

Hoewel Onderwater de andere drie genoemde personen uit de mail niet inlichtte, vreesde Brard dat de informatie zou uitlekken. Hij koos er daarom voor om Van Gobbel, Schol en Boel zelf te bellen. Het drietal wist echter van niks en was 'met stomheid geslagen' door het telefoontje van Brard. "De trainers zijn kwaad, ook omdat zij nooit een negatieve tussentijdse beoordeling hebben ontvangen. Daarom gaan zij ervan uit dat ze ook volgend seizoen actief zijn binnen Feyenoord", schrijft RTV Rijnmond.

Het was niet de enige e-mailblunder van Brard. Hij vindt immers ook dat video-analist Etienne Shew-Atjon het veld moet ruimen en gebruikte een eerdere mailwisseling met Koevermans, Shew-Atjon en video-analist Michel Valke om Koevermans daarover in te lichten. Omdat Brard echter op 'reply all' klikte, las ook Shew-Atjon via de mail dat Brard van hem af wil. De hoofd jeugdopleiding erkent een enorme fout te hebben gemaakt. "Ik vind het heel vervelend en dat is niet goed te praten. Daarvoor heb ik mijn excuses aangeboden."

Het is nu de vraag of Feyenoord kiest voor de oude koers waar Brard zich beter bij voelt, of voor de vernieuwing die door andere personen binnen de jeugdopleiding wordt gepredikt. De club liet het Engelse bedrijf Sportsology een rapport schrijven over een nieuwe organisatiestructuur in De Kuip en dat is, met vertraging, maandag binnengekomen. "Wat er in het rapport staat, zeg ik niet. Maar ik kijk niet naar jong of oud. Het gaat mij erom dat iemand goed is", reageert Brard.

Naar verluidt liet Frank Arnesen dat rapport opstellen en zit de technisch directeur meer op de lijn van de nieuwe generatie trainers. Donderdag volgt overleg over de toekomst van de door Brard genoemde namen van jeugdtrainers die zouden moeten vertrekken. "Maar hoe sterk staat hij zelf?", vraagt RTV Rijnmond zich af. "Een aantal jeugdtrainers heeft een doorlopend contract en moet dus een afkoopsom ontvangen. Kan het financieel gehavende Feyenoord zich dat veroorloven, terwijl de eveneens bekritiseerde Brard over een aflopend contract beschikt?" Als Feyenoord ervoor kiest om het contract van Brard op te zeggen voor 1 april, moet Koevermans of Arnesen dat besluit nemen en moet de Raad van Commissarissen ermee instemmen.

Brard reageert tegenover de omroep nuchter op zijn mogelijke vertrek. "Binnen twee weken moet er een beslissing worden genomen, maar ik heb nog niks van de club gehoord. In mijn eerste periode is het ook steeds verlengd, dus ik merk het wel", aldus de hoofd jeugdopleiding, die tussen 2005 en 2013 al in dezelfde functie actief was en in 2018 terugkeerde. "Willen ze verder met mij, is het oké. Willen ze iemand anders, dan ook. Ik heb het prima naar mijn zin hier, maar als de club iets anders wil, zullen zij het kenbaar moeten maken. Ik heb gehoord dat de RvC er ook over moet beslissen."