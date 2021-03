Yehudi Moszkowicz deelt schokkende details over steekincident Promes

Dinsdag, 16 maart 2021 om 14:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:00

Gerard Spong, de advocaat van Quincy Promes, wenst geen update te geven over de strafzaak rondom de aanvaller van Spartak Moskou. Yehudi Moszkowicz, advocaat van het slachtoffer van de steekpartij van vorig jaar zomer, doet dat wél. De raadsman praat uitgebreid met het Russische medium Championat over de zaak die al enige tijd boven het hoofd van de voormalig Ajacied hangt.

Promes kreeg vorig jaar juli ruzie met zijn neef tijdens een bedrijfsfeest in een loods in Abcoude, waarna een steekpartij volgde. "Volgens mijn cliënt kwam de reactie van Promes als een donderslag bij heldere hemel", zo opent Moszkowicz zijn relaas. "Er was een feestje en er werden samen foto's genomen. Op een gegeven moment sloeg de sfeer echter om, waarna mijn cliënt die noodlottige klap incasseerde." Er zou een reden zijn geweest voor de woede van Promes, al heeft Moszkowicz zo zijn twijfels. "Er wordt gesuggereerd dat mijn cliënt jaren geleden iets had gestolen van de moeder van Promes, maar dat is echt onzin. Als dat al het geval was geweest, waarom was hij dan uitgenodigd voor dat feestje? Het zou interessant zijn als Promes in het openbaar een verklaring geeft, om zijn versie van het verhaal te horen."

Moszkowicz vindt het overigens logisch dat zijn cliënt pas enkele maanden na het steekincident zijn verhaal deed bij de politie. "Dat komt omdat ze familie zijn van elkaar. Mijn cliënt is erg trots op het succes van Promes als voetballer, net als de overige familieleden. Ondanks het feit dat Promes dit bij hem heeft gedaan, wilde mijn cliënt zijn carrière niet ruïneren. Ik heb zelf als eerste contact gelegd met de advocaat van Promes, in een poging om het conflict op te lossen. Maar dat werd door hen geweigerd. De reden daarvoor ken ik niet. De politie kwam echter al snel in contact met een van de getuigen, waarna het onderzoek werd geopend. Ik wil wel benadrukken dat mijn cliënt nooit zelf naar de politie is gestapt."

De advocaat legt uit waarom hij de zaak hoog opneemt. "Dit kan echt niet op een informele wijze worden opgelost. Het mes is door de knieschijf gegaan, waardoor mijn cliënt zijn been niet meer kan strekken. Hij is geopereerd aan de knieschijf, maar er blijft een groot litteken over. De kans is groot dat hij nooit meer zijn beroep ten volle zal kunnen uitoefenen." Het slachtoffer van de steekpartij is in het dagelijks leven vloerenlegger. "Alleen met hulp kan hij een stukje lopen. De dokters zijn bang dat hij nooit volledig zal herstellen. Hardlopen lijkt helemaal geen optie meer te zijn. Mijn cliënt zit voor zijn werk veel op zijn knieën. Het lijkt erop dat hij dat niet langer zal kunnen doen."

Moszkowicz bevestigt dat Promes een gevangenisstraf van maximaal vier jaar kan krijgen als gevolg van het steekincident. "Het hangt wel van de omstandigheden af. Dit kan worden aangemerkt als poging tot doodslag, omdat er zich een slagader bevindt nabij de plaats van de inslag, wat de dood als gevolg kan hebben", aldus de advocaat van het slachtoffer, die niet denkt dat Promes vanwege de strafzaak naar Ruslans is gevlucht. "Hij kan zijn straf sowieso niet ontlopen. In Rusland blijven is in dat geval geen optie." Moszkowicz verwacht dat er pas over enkele maanden een definitieve uitspraak zal volgen.