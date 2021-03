UEFA stelt ultimatum en weigert tijdens EK in lege stadions te spelen

Een EK zonder publiek is niet langer een optie, zo heeft voorzitter Aleksandar Ceferin van de UEFA laten weten tegenover Sky Sports. Ceferin stelt de eis dat alle twaalf organiserende speelsteden komende zomer publiek moeten verwelkomen bij de wedstrijden. Hoeveel fans er toegelaten zullen worden tot de verschillende stadions is nog niet bekend. Dat zal afhangen van de situatie per land.

De voorbije maanden werden verschillende mogelijkheden bekeken en besproken door de UEFA. "We hebben diverse scenario’s, maar de optie om welke EK-wedstrijd dan ook in een leeg stadion te spelen is van tafel", laat Ceferin weten. Daarmee sluit de UEFA een belangrijk scenario uit. Deelnemende speelsteden moeten voor 7 april laten weten hoeveel toeschouwers zij bij de wedstrijden denken te kunnen toelaten. Als het niet lukt om supporters toe te laten, wordt de stad uitgesloten van deelname.

In Nederland is Amsterdam aangewezen als speelstad tijdens het EK. "Het is belangrijk dat we organiserende steden en overheden zoveel mogelijk tijd geven om een accuraat beeld te geven van wat er in juni en juli allemaal mogelijk is", liet Ceferin zich eerder ontvallen. "Fans zijn een zeer groot onderdeel van wat voetbal zo speciaal maakt, op een EK of welke wedstrijd dan ook. We moeten onszelf de maximale ruimte geven om ervoor te kunnen zorgen dat zij kunnen terugkeren naar de stadions."

Het is nog maar de vraag of het EK gaat plaatsvinden in de oorspronkelijke vorm. Eerder liet 'vaccinatiekampioen' Israël al doorschemeren het eindtoernooi te willen organiseren. Tancredi Palmeri wist eind februari te onthullen dat Engeland het land is waar het EK gaat plaatsvinden. Er wordt al langer gespeculeerd over het laten organiseren van het EK door één land, maar tot op heden wordt dat initiatief niet nog niet breed gedragen.