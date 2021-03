EK lonkt voor Ibrahimovic na definitieve terugkeer in Zweedse ploeg

Dinsdag, 16 maart 2021 om 13:20 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:46

Zlatan Ibrahimovic keert definitief terug in de nationale ploeg van Zweden. Dinsdag is bekendgemaakt dat de 39-jarige aanvaller van AC Milan is opgeroepen voor de aankomende WK-kwalificatieduels van het Scandinavische land. De kans is derhalve aanwezig dat Ibrahimovic deze zomer actief is op het EK. Zweden speelt binnenkort tegen Georgië (25 maart) en Kosovo (28 maart). Op 31 maart volgt nog een oefeninterland tegen Estland.

Ibrahimovic heeft dinsdagmiddag via Twitter al gereageerd op zijn terugkeer in de Zweedse ploeg. "The Return of God", zo schrijft de aanvaller. Zweden is voor het aankomende EK ingedeeld in een poule met Spanje, Slowakije en Polen. De routinier speelde zijn 116e en laatste interland op het EK van 2016. De laatste tijd werd er al vaker gesproken over de terugkeer van Ibrahimovic in de nationale ploeg en bondscoach Janne Anderson heeft nu dus besloten om een uitnodiging te versturen naar de boomlange spits. Coach en speler spraken eerder al over een comeback van de topschutter.

Met de terugkeer bij Zweden mag Ibrahimovic, met 62 treffers als international achter zijn naam, hopen op zijn vijfde eindtoernooi als international. De sterspeler van AC Milan droeg het shirt van het nationale team al op de EK's van 2004, 2008, 2012 en 2016. In de laatste drie edities strandde Zweden al in de groepsfase. Bij zijn debuut op een groot toernooi in 2004 reikte Ibrahimovic tot de kwartfinale. Oranje bleek destijds te sterk na het nemen van strafschoppen.

Ibrahimovic maakt al het hele seizoen indruk met zijn optredens namens AC Milan in de Serie A en Europa League. De grootmacht uit Milaan ging lange tijd aan kop, al is de ploeg van trainer Stefano Pioli inmiddels ingehaald door stadgenoot Internazionale. De aanvaller kwam tot dusver tot veertien doelpunten in veertien competitieduels.