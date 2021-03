Keylor Navas betrokken bij schandaal rond nationale ploeg Costa Rica

Dinsdag, 16 maart 2021 om 14:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:46

Keylor Navas wordt ervan verdacht bewust te hebben aangezet tot het verliezen van wedstrijden met de nationale ploeg van Costa Rica. De doelman van Paris Saint-Germain hoopte daarmee het ontslag van bondscoach Jorge Luis Pinto te bespoedigen na het WK van 2014 in Brazilië. Navas is niet de enige die zich moet verantwoorden voor zijn aandeel in het schandaal. Ook Bryan Ruiz en Celso Borges worden verdacht van betrokkenheid.

Voormalig president van de Costa Ricaanse voetbalfederatie Eduardo Li getuigde maandag in een rechtbank in de hoofdstad San José tegen Navas. De 62-jarige Li, die voor de rest van zijn leven verbannen is door de FIFA vanwege corruptie, heeft Navas ervan beschuldigd in 2014 bewust drie wedstrijden te verliezen om zo het vertrek van Pinto veilig te stellen. Het gerucht gaat al jaren dat Navas, Ruiz en Borges dusdanig veel macht hebben bij de nationale ploeg dat zij invloed uitoefenen op wie de nationale ploeg moet leiden.

Volgens Li bevatte het contract van Pinto een clausule waarin stond dat hij op ieder moment ontslagen kon worden bij een aantal opeenvolgende nederlagen. Hoewel de informatie in het contract vertrouwelijk diende te zijn, kreeg een aantal spelers lucht van de clausule. Navas zou hierop anderen hebben aangezet tot het bewust laten lopen van wedstrijden, om daarmee het vertrek van Pinto te bewerkstelligen. "Toen de federatie geen reden vond om Pinto te ontslaan, dreigde Keylor Navas alle drie de wedstrijden te verliezen om de clausule in te laten gaan. De spelers wilden niet verder met Pinto. De relatie was verbroken en ik was verrast om te zien dat ze wisten van het bestaan van deze clausule", luidde de aanklacht van Li.

Li zei tijdens de rechtszaak tevens dat de spelers te horen kregen dat de federatie van plan was om het contract van Pinto te verlengen. Hij voegde daaraan toe dat voormalig FC Twente- aanvaller Ruiz dreigde de nationale ploeg te verlaten als Pinto de leiding zou blijven houden. Zowel Navas als Ruiz ontkennen iets met de zaak te maken te hebben en onthouden zich verder tot op heden van enig commentaar. Pinto moet dinsdag voor de rechtbank verschijnen om zijn licht te laten schijnen op de zaak.

Ook voormalig directeur van de Costa Ricaanse bond Rafael Vargas getuigde maandag tegen Navas. "Toen ik aankwam in Brazilië (WK 2014, red.) had ik een ontmoeting met Eduardo Li. Hij vertelde me dat Ruiz, Borges en Navas de resultaten van het nationale team in gevaar zouden brengen als Pinto na het toernooi de leiding zou blijven nemen." Pinto was tussen 2011 en 2014 verantwoordelijk voor het Costa Ricaanse elftal en kende een uiterst succesvol WK, waar het uiteindelijk in de kwartfinales werd uitgeschakeld door Nederland na strafschoppen. Na afloop van het WK werd de samenwerking met Pinto alsnog beëindigt.