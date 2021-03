Nederlands elftal beleeft primeur met eerste vrouwelijke scheidsrechter ooit

Dinsdag, 16 maart 2021 om 13:06 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:24

Stéphanie Frappart is de scheidsrechter bij het WK-kwalificatieduel tussen het Nederlands elftal en Letland, op zaterdag 27 maart in de Johan Cruijff ArenA. Het is een regelrechte primeur, want een duel van Oranje stond nog niet eerder onder leiding van een vrouwelijke arbiter. De 37-jarige Frappart maakte eerder dit seizoen haar debuut in de groepsfase van de Champions League.

Letland, de tweede opponent van Oranje in de kwalificatiecyclus voor het WK van Qatar in 2022, komt Frappart voor de tweede keer in korte tijd tegen. In september vorig jaar stuurde de UEFA haar het Nations League-duel tussen de Letse ploeg en Malta (1-1). Drie maanden later, in december, schreef de arbiter uit Frankrijk geschiedenis door als eerste vrouw ooit een wedstrijd in het miljardenbal te leiden. Na afloop van de thuiswedstrijd van Juventus tegen Dynamo Kiev (3-0) werd Frappart overladen met complimenten.

Frappart werd in augustus 2019 aangesteld voor het duel om de Europese Supercup tussen Liverpool en Chelsea. Een maand daarvoor was ze de scheidsrechter bij de WK-finale van de Oranje Leeuwinnen tegen de Verenigde Staten (0-2). In de eindstrijd in Lyon gaf Frappart nog een strafschop aan Team USA. Megan Rapinoe brak vanaf elf meter de ban, waarna Rose Lavelle de eindstand op 0-2 bepaalde.

Michael Oliver is de scheidsrechter bij de WK-kwalificatiewedstrijd tussen het Nederlands elftal en Turkije op 24 maart. De interlandperiode van Oranje wordt afgesloten met een wedstrijd tegen Gibraltar op 30 maart. De FIFA heeft de Portugees Joao Pedro Silva Pinheiro als scheidsrechter aangesteld voor dat treffen.