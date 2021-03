TOTO's tips: Heeft Ajax na donderdag nog steeds kans op breken van record?

Woensdag, 17 maart 2021 om 19:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 16:56

Het zijn prettige weken voor Ajax-fans. In de Eredivisie staat de ploeg van trainer Erik ten Hag acht punten voor op nummer twee PSV en in de Europa League staat de Amsterdamse club dankzij de 3-0 zege op Young Boys van vorige week al met één been in de volgende ronde. Op basis van het verleden en de statistieken kan het haast niet meer misgaan voor Ajax, maar er moet uiteraard nog wel een wedstrijd worden afgewerkt in Zwitserland. In samenwerking met TOTO blikken we vooruit op het Europa League-duel tussen Young Boys en Ajax van donderdagavond.

Dankzij de 3-0 overwinning in Amsterdam van afgelopen week gaat vrijwel iedereen er al vanuit dat Ajax doorgaat naar de kwartfinale in de Europa League. Het zou een unicum zijn mocht de formatie van Ten Hag dit nog weggeven. Ajax won namelijk 22 keer eerder een heenduel in een Europees hoofdtoernooi met een doelpuntenmarge van minimaal drie en telkens was dit genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. De laatste keer dat Ajax er zo comfortabel voor stond, maakte de ploeg het echter nog wel spannend. In mei 2017 werd Olympique Lyon in de halve finale van de Europa League eerst thuis met 4-1 verslagen, maar werd het op bezoek in Frankrijk billenknijpen en ging de ploeg van toenmalig trainer Peter Bosz ternauwernood door na een 3-1 nederlaag.

Dat Ajax vorige week geen kind had aan Young Boys bleek niet alleen uit de uitslag, maar ook de statistieken gaf de Amsterdamse dominantie goed weer. Waar Ajax 21 schoten loste, kwam Young Boys tot slechts één doelpoging. In de vijfde minuut was Silvan Hefti de enige Young Boys-speler die tot een schot kwam, maar doelman Maarten Stekelenburg hoefde hier niet voor in actie te komen, want deze inzet werd geblokt. Sinds de introductie van de Europa League in het seizoen 2009/10 kwam het niet eerder voor dat een ploeg in de achtste finale of in een volgende ronde slechts één schot te verwerken kreeg. Young Boys moet dus veel beter voor de dag komen, wil de ploeg een doelpunt maken tegen Ajax, laat staan de minimaal benodigde drie om door te gaan naar de kwartfinale.

Hoewel Ajax het in principe rustig aan kan doen tegen Young Boys en zelfs een kleine nederlaag geen enkel probleem oplevert, zou het zonde zijn om achterover te leunen voor de Amsterdammers. Van de laatste 21 wedstrijden in alle competities werden er achttien gewonnen en drie gelijkgespeeld door Ajax, waardoor de ploeg pas voor de derde keer deze eeuw zo lang ongeslagen is. Eerder werd tussen december 2015 en augustus 2016 niet verloren in 23 duels op rij en tussen september 2018 en januari 2019 was Ajax 21 duels op rij ongeslagen. Voor de liefhebbers zou het zonde zijn als deze reeks een halt wordt toegeroepen in een wedstrijd waar niet veel meer op het spel lijkt te staan.

