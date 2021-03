Kahn haalt uit naar zaakwaarnemer Alaba: ‘Staat te ver van realiteit af’

Dinsdag, 16 maart 2021 om 11:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:56

Oliver Kahn is niet te spreken over de manier waarop Pini Zahavi de afgelopen periode de gesprekken rond de toekomst van David Alaba heeft geleid. De zaakwaarnemer heeft bij de contractonderhandelingen van de 28-jarige vleugelverdediger gepoogd het onderste uit de kan te halen voor hem en zijn cliënt, maar is daarbij 'volledig voorbijgegaan aan de realiteit', zo is Kahn van mening. Alaba kondigde in februari zijn vertrek aan bij Bayern München, na dertien jaar voor de club uit te zijn gekomen.

Alaba kreeg van Bayern meerdere contractvoorstellen voor een langer verblijf in Zuid-Duitsland, maar wees deze resoluut af, waarmee hij na dertien succesvolle jaren de deur van de Allianz Arena definitief achter zich dichttrekt. Volgens Kahn, die bij Bayern een bestuursfunctie bekleedt, ligt het handelen van Zahavi daaraan ten grondslag. "Ik was teleurgesteld, maar Alaba's zaakwaarnemer staat te ver van de realiteit af", concludeert Kahn in gesprek met Kicker. "Dat is jammer, want we houden van Alaba. Hij is een buitengewoon persoon en altijd openhartig tegen ons geweest. We hebben alles geprobeerd om hem langer te behouden, maar we hebben geen overeenstemming kunnen bereiken."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De voorbije maanden nam de interesse in Alaba toe, nu topclubs de mogelijkheid zien om de Oostenrijks international transfervrij over te nemen. Vanuit Engeland lieten Manchester United, Liverpool en Chelsea weten geïnteresseerd te zijn, terwijl ook Paris Saint-Germain en Juventus jagen op de handtekening van de linkspoot. Desondanks lijkt een overgang naar Spanje het meest waarschijnlijk, daar Real Madrid en Barcelona serieus werk willen maken van de transfer. Alaba wist in zijn tijd bij Bayern onder meer negen landstitels te veroveren en schreef daarnaast twee keer de Champions League op zijn naam.

Kahn gaf in het interview met Kicker eveneens te kennen dat hij er alles aan gaat doen om andere smaakmakers wél binnenboord te houden. Daarmee doelt de 86-voudig Duits international op spelers als Manuel Neuer, Robert Lewandowski en Thomas Müller, die wekelijks hun waarde bewijzen voor de regerend landskampioen. "Waarom zouden we niet overwegen om hun contracten te verlengen als ze spelen zoals ze nu spelen?", aldus Kahn. Het drietal ligt nog tot de zomer van 2023 vast bij Bayern.