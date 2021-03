Guardiola fluit ‘meneer’ Zinchenko terug na uitspraak over quadruple

Dinsdag, 16 maart 2021 om 09:46 • Rian Rosendaal

Josep Guardiola heeft Oleksandr Zinchenko teruggefloten. De linksback gelooft er heilig in dat Manchester City naast de landstitel ook de FA Cup, EFL Cup en Champions League kan veroveren. De Spaanse manager is echter van mening dat Zinchenko dergelijke uitlatingen moet doen. Guardiola acht het in de wacht slepen van de zogeheten quadruple voor haast onmogelijk, ook al strijdt zijn elftal nog op vier fronten mee.

"Natuurlijk is het mogelijk, we beschikken over een ongelooflijk goed elftal met de beste spelers ter wereld", zo liet de ambitieuze Zinchenko optekenen in de Engelse media. "De honger naar succes is zeer groot in de kleedkamer en dat wil je ook graag zien." Op de persbijeenkomst voorafgaand aan het Champions League-duel met Borussia Mönchengladbach dient Guardiola de verdediger van repliek: "Ik ben ouder dan meneer Zinchenko, heb meer ervaring en ben het niet met hem eens. Het enige waar hij zich mee moet bezighouden is het spelen van een goede wedstrijd (tegen Gladbach, red.), zodat we een ronde verder komen. Dat is de enige manier", zo benadrukt de keuzeheer van the Citizens.

"Het veroveren van vier prijzen is echt een utopie. Dat is nog nooit gebeurd in Engeland en ik denk ook niet dat het er ooit van zal komen", trapt Guardiola duidelijk op de rem. "Dus als je me vraagt of ik het eens ben met Zinchenko, dan zeg ik 'nee'. Ik ben het er totaal niet mee eens. Het is helemaal niet realistisch om dat te verwachten. We denken nu alleen aan het duel met Gladbach en daarna richten we ons op het FA Cup-duel met Everton op Goodison Park. Dan volgt de interlandbreak. Hopelijk komen alle spelers veilig en gezond weer thuis, want na hun terugkeer breekt een belangrijke periode aan."

Manchester City heeft als koploper een voorsprong van veertien punten op nummer twee Manchester United, waardoor de landstitel slechts een kwestie van tijd lijkt te zijn. Zaterdag is Everton de opponent in de kwartfinale van de FA Cup, terwijl op 25 april Tottenham Hotspur de tegenstander is in de eindstrijd van de EFL Cup. Dankzij de 0-2 overwinning van enkele weken geleden op Gladbach is de kans zeer aannemelijk dat Manchester City zich plaatst voor de kwartfinale in de Champions League.