Kopstukken-podcast van Voetbalzone heeft inmiddels ruim 10.000 luisteraars!

Dinsdag, 16 maart 2021 om 16:37 • Justus Dingemanse • Laatste update: 16:37

In februari is Voetbalzone begonnen met het nieuwe interviewprogramma Kopstukken over de Nederlandse voetbaljournalistiek. Naast de geschreven stukken op Voetbalzone.nl en de video’s die zowel op de website als op YouTube te bekijken zijn, kunnen de uitzendingen ook beluisterd worden via onder meer Spotify en Apple Podcasts. Inmiddels weet het publiek de podcast ook te vinden en zijn er intussen ruim 10.000 luisteraars.

Frank Evenblij, Soufiane Touzani, Sjoerd Mossou, Fresia Cousiño Arias, Sierd de Vos, Joep Schreuder en Michel van Egmond schoven inmiddels aan als gast van presentator Justus Dingemanse in Hofman Utrecht. De bijbehorende artikelen worden gemiddeld ruim 120.000 keer gelezen en ook de video-interviews van het nieuwe programma worden op onder meer YouTube goed bekeken. Op dinsdag 23 maart wordt het eerste seizoen van Kopstukken afgesloten met een verrassende en prominente gast.

De Kopstukken-podcast op Spotify is makkelijk te bereiken via de nieuwe knop in het menu van de (mobiele) website. Daarnaast is de podcast ook te vinden op Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Breaker, Pocket Casts en Radio Public.

