Chaos bij Dinamo Zagreb: coach moet cel in voor fraude en stapt op

Dinsdag, 16 maart 2021 om 08:44 • Rian Rosendaal

De voorbereiding van Dinamo Zagreb op de tweede ontmoeting met Tottenham Hotspur in de achtste finale van de Europa League verloopt nogal turbulent. Zoran Mamic heeft maandag namelijk zijn ontslag ingediend bij het bestuur van de Kroatische grootmacht, nadat bekend was geworden dat de 49-jarige oefenmeester door het hooggerechtshof in Kroatië was veroordeeld voor fraude. Mamic moet vier jaar en acht maanden de cel in vanwege belastingontduiking en verduistering.

"Hoewel ik mij niet schuldig voel, neem ik ontslag zoals ik eerder al had aangekondigd indien het vonnis van kracht zou worden", laat Mamic weten in een reactie op de website van Dinamo. De straf voor de trainer valt uiteindelijk nog lager uit, want het hof zette in eerste instantie in op een gevangenisstraf van vier jaar en elf maanden. Ook de broer van Mamic, voormalig Dinamo-directeur Zdravko, verdwijnt achter de tralies. Hij kreeg bij verstek een celstraf opgelegd van zesenhalf jaar. Daarnaast moeten ook voormalig belastingambtenaar Milan Pernar en de gewezen Dinamo-directeur Damir Vrbanovic een celstraf uitzitten.

Met de behoorlijk omvangrijke fraudezaak is ruim zestien miljoen euro gemoeid, zo klinkt het vanuit Kroatië. Het bestuur van Dinamo heeft inmiddels voormalig speler Damir Krznar aangesteld als opvolger van de vertrokken Mamic. De oud-middenvelder ontfermt zich over de voorbereiding op het bezoek van Tottenham, aanstaande donderdag. Dinamo moet op eigen veld de 2-0 nederlaag uit het treffen in Noord-Londen wegpoetsen. Het eerste fluitsignaal klinkt om 18.55 uur.

Mamic, die als speler jarenlang uitkwam voor de opponent van Tottenham in Europees verband, was sinds medio 2020 bezig aan zijn tweede periode als hoofdtrainer van Dinamo, als opvolger van de ontslagen Igor Jovicevic. Een jaar eerder was Mamic al teruggekeerd als technisch directeur. Daarvoor kende hij als oefenmeester avonturen bij onder meer Al-Nassr en Al-Hilal.