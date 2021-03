Gorré tekent bij en maakt eerste ‘Nederlandse’ selectie bekend

Dinsdag, 16 maart 2021 om 07:35 • Yanick Vos • Laatste update: 08:11

Bondscoach Dean Gorré heeft de eerste selectie van Suriname bekendgemaakt sinds buitenlandse spelers een Surinaams sportpaspoort kunnen aanvragen. Hierdoor heeft de keuzeheer, die zijn contract bij de bond heeft verlengd tot medio 2023, veel spelers opgeroepen die een verleden hebben in de Eredivisie of Keuken Kampioen Divisie, of daar nu nog spelen.

Vanuit de Eredivisie hebben Shaquille Pinas (ADO Den Haag), Ramon Leeuwin (AZ) en Damil Dankerlui (FC Groningen) een uitnodiging gekregen. Roscello Vlijter (Telstar), Ryan Koolwijk (Almere City), Dion Malone (NAC Breda) en Ishan Kort (Almere City) zijn als spelers uit de Keuken Kampioen Divisie uitgenodigd voor de wedstrijden tegen de Kaaimaneilanden (24 maart) en Aruba (28 maart).

De Surinaamse voetbalbond heeft naar buiten gebracht dat Gorré zijn contract met twee seizoenen verlengd. De trainer hoopt zich met zijn selectie voor het WK van 2022 te plaatsen. Hij staat sinds 2018 al aan het roer bij de nationale ploeg. Sinds eind vorig jaar kunnen spelers met Surinaamse roots een sportpaspoort aanvragen, zonder dat ze daarvoor hun Nederlandse paspoort hoeven in te leveren.

De volledige selectie van Suriname:

Doel: Warner Hahn (Anderlecht), Ishan Kort (Almere City FC), Claidel Kohinor (Robinhood)

Verdediging: Damil Dankerlui (FC Groningen), Ryan Donk (Galatasaray), Myenty Abena (Slovan Bratislava), Shaquille Pinas (ADO Den Haag), Ramon Leeuwin (AZ), Kelvin Leerdam (Seattle Sounders), Ivanildo Misidjan (Broki), Albert Nibte (Leo Victor), Miquel Darson (Inter Moengotapoe)

Middenveld: Roscello Vlijter (Telstar), Mitchell Donald (Erzurumspor), Roland Alberg (Hyderabad FC), Dion Malone (NAC Breda), Ryan Koolwijk (Almere City), Tjaronn Chery (Maccabi Haifa), Ivenzo Comvalius (NK Dugopolje), Jerrel Wijks (clubloos), Sergino Eduard (Inter Moengotapoe), Gilberto Cronie (Leo Victor)

Aanval: Nigel Hasselbaink (Bnei Sakhnin), Gleofilio Vlijter (Beitar Jerusalem), Diego Biseswar (Apollon Limassol), Florian Jozefzoon (Rotherham), Ervin Tjon-A-Loi (clubloos), Alvaro Verwey (WBC), Dimitrie Apai (W Connection).