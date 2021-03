Een 10 voor de uitblinker van Barça: ‘Een absoluut meesterwerk'

Barcelona deed maandagavond uitstekende zaken in de strijd om de Spaanse landstitel. De ploeg van trainer Ronald Koeman was met 4-1 te sterk voor hekkensluiter Huesca, mede dankzij twee doelpunten van Lionel Messi. De Argentijn speelde zijn 767ste wedstrijd in dienst van Barcelona en evenaarde daarmee het clubrecord van Xavi. De Spaanse kranten zijn lovend over het optreden van de 33-jarige aanvoerder, die dit LaLiga-seizoen inmiddels op het aantal van 21 doelpunten staat. De Spaanse kranten schrijven vol lof over de prestaties van Messi.

“Iets buitengewoons normaal laten lijken is zijn grootste deugd”, zo valt bij AS te lezen. “Hij evenaarde het recordaantal wedstrijden van Xavi voor Barcelona en hij pakte uit met een doblete (twee doelpunten, red.), nummer 130 in LaLiga, en een assist om dat te vieren. Maar alleen hiermee zouden we Messi tekortdoen. Zijn eerste doelpunt was een regelrechte genialiteit, een doelpunt dat iedereen ooit hoopt te maken. Op de eerste plaats vanwege de manier waarop hij de bal verplaatst, met een souplesse waar Jorge Pulido geen antwoord op had, en daarna zijn rake knal. Een golazo. Voor Messi is het simpelweg een doelpunt méér, maar voor de rest van de stervelingen zou het een geschenk uit de hemel zijn. Zijn tweede was opnieuw een golazo en nummer 661 als Azulgrana. Gekkenwerk.”

Sport deelt alleen maar zessen en zevens uit, behoudens voor Messi. De Catalaanse sportkrant geeft de clubtopscorer aller tijden een tien voor zijn verrichtingen. “Er is niets beters om een historisch aantal wedstrijden voor Barcelona te vieren met een golazo. Een schitterend doelpunt dat al snel de wedstrijd openbrak. De Argentijn geniet tegenwoordig weer op het veld en dat is aan hem af te zien. Hij probeerde het zelfs met rechts, hij zocht voortdurend naar de bal en hij sloot de doelpuntrijke overwinning af met een buitengewone individuele actie. De beste voetballer ter wereld is een legende.”

Ook Mundo Deportivo schrijft lovend over Messi en zijn openingsdoelpunt in de dertiende minuut. “Hij is de speler met meeste wedstrijden in de geschiedenis van Barça en dat vierde hij met een absoluut meesterwerk in de vorm van een doelpunt. Hij draaide weg bij Pulido en schoot de bal op prachtige wijze in de kruising.” De Spaanse sportkrant is ook zeer positief over de rol van Frenkie de Jong. De Oranje-international speelde centraal in de achterhoede tussen Óscar Mingueza en Clément Lenglet, en liet zich soms ook in aanvallend opzicht gelden. In de eerste helft was hij dicht bij een doelpunt toen hij op aangeven van Jordi Alba de lat raakte. “Hij reinigt, herstelt en geeft glans. De lat voorkwam dat hij scoorde bij zijn enige uitbraak in aanvallend opzicht.”

“Het was zijn dag en dat was vanaf het begin al duidelijk”, schrijft Marca. “Hij evenaarde het recordaantal wedstrijden van Xavi en dat deed hij in stijl, met een fenomenaal doelpunt en de assist op het eerste doelpunt van Mingueza in het eerste elftal.” De meest verkochte sportkrant van Spanje is ook positief over de rol van De Jong in het 3-4-3-systeem van Koeman. “De Nederlander speelde opnieuw in de achterhoede, maar toch deed hij veel mee in balbezit. Samen met Jordi Alba nam hij het initiatief aan de bal.” Bij een 3-1 voorsprong en nog een klein halfuur op de klok besloot Koeman om De Jong naar de kant te halen.

Behalve Messi was het ook de avond van Pedri. De talentvolle middenvelder kan terugkijken op een prachtige dag, daar hij maandag voor het eerst werd opgeroepen voor de nationale ploeg van Spanje. “Hij werd voor het eerst opgeroepen door Luis Enrique en vandaag liet hij zien waarom”, schrijft Marca. “Het was niet de avond waarop hij de meeste invloed uitoefende op het spel van Barcelona, maar hij liet de bal goed rondgaan.” Na afloop ging het achttienjarige talent kort in op de oproep voor de Spaanse ploeg: “Ik was thuis toen ik het hoorde. Ik ben verrast dat ik mijn land mag vertegenwoordigen. Het maakt me trots en ik kijk er enorm naar uit”, aldus Pedri.