Ronald Koeman uit ergernis op prachtige avond: ‘Het is gekkenwerk’

Dinsdag, 16 maart 2021 om 00:22 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:47

Barcelona vergrootte maandagavond de kansen op de landstitel in Spanje. Twee dagen na de doelpuntloze remise van Atlético Madrid bij Getafe (0-0) won het team van trainer Ronald Koeman met 4-1 van hekkensluiter Huesca en bedraagt de achterstand op de lijstaanvoerder van LaLiga nog maar vier punten. Barcelona is nu al zeventien competitiewedstrijden op rij ongeslagen en werkt dan ook met vertrouwen toe naar de komende weken. “Ik heb altijd gezegd dat de landstitel een mogelijkheid was”, benadrukte Koeman na afloop.

“We hebben in het begin veel punten laten liggen, maar we hebben goed gereageerd en we mogen nu geen punten meer verspelen”, stelde de Nederlander. “Of dat ook mogelijk is? Het gaat heel moeilijk worden. Er zijn heel veel teams die ons het leven moeilijk kunnen maken. Er zijn geen makkelijke wedstrijden. Als je niet in goeden doen bent, ga je wedstrijden verliezen.” Koeman kreeg de vraag op welk gebied zijn spelers vorderingen hebben gemaakt. “Op verschillende gebieden. We zijn efficiënter. En we hebben het aantal individuele fouten in een wedstrijd verminderd. Dat zorgt voor meer zelfvertrouwen.”

Magnifieke Messi! ?? De Vlo doet het heerlijk voor Barca: 1-0 tegen Huesca ?? En dat op zijn recordavond voor de Catalanen ???? #ZiggoSport #LaLiga #BarcaHuesca pic.twitter.com/8FOM7ioOii — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 15, 2021

“Je staat daardoor beter op het veld. Het systeem met drie centrale verdedigers heeft ons meer defensieve kracht gegeven maar ook meer kwaliteit. We hebben vandaag een goed resultaat geboekt om verder te blijven groeien. De eerste helft was goed van onze kant en de intensiteit verdween niet na rust.” De 3-1 was weliswaar niet een doelpunt uit een hoekschop, het was een korte corner, maar Barcelona scoorde zowaar voor het eerst deze voetbaljaargang na een corner. “Eindelijk”, beaamde Koeman. “De spelers stoppen veel tijd in het verbeteren van de standaardsituaties. Een mooi doelpunt voor Óscar”, doelde hij op de rake kopbal van Óscar Mingueza in de 53e minuut uit een voorzet van Lionel Messi.

Uiteraard kwam ook Messi zelf, goed voor twee heerlijke doelpunten en een assist, aan bod op de persconferentie van Koeman. De aanvaller evenaarde tegen Huesca ook het recordaantal wedstrijden van voormalig ploeggenoot Xavi voor Barcelona: 767. “Wat kan ik nog meer over Messi zeggen dat nog niet gezegd is?”, vroeg de Nederlander zich openlijk af. “Het niveau dat hij al zo ontzettend veel jaar laat zien, in zo ontzettend veel wedstrijden. Hij heeft Xavi geëvenaard. Hij is de belangrijkste persoon in de geschiedenis van Barcelona en gelukkig is hij nog bij ons. Hij laat zien dat hij de beste is. Het eerste doelpunt was werkelijk fantastisch. Hij verdient het om belangrijk te zijn voor dit elftal.”

Strafschop? ?? Op slag van rust komt Huesca terug tot 2-1 in Camp Nou door een benutte penalty van Rafa Mir ? Op z'n minst een discutabele beslissing...#ZiggoSport #LaLiga #BarcaHuesca pic.twitter.com/PNNrZhkCR6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 15, 2021

Barcelona leek met een 2-0 voorsprong de rust in te gaan, maar op slag van rust kreeg Huesca een zeer omstreden strafschop. Marc-André ter Stegen raakte Rafa Mir niet met zijn hand, maar dat ontging niet alleen scheidsrechter Adrián Cordero Vega maar opmerkelijk genoeg ook de VAR. Dezelfde Rafa Mir verzilverde het cadeau, dat in de optiek van Koeman nooit uitgedeeld had mogen worden. “De VAR heeft nota bene de beelden bekeken. Als je het terugkijkt, zie je dat Ter Stegen de aanvaller niet raakt. Het is gekkenwerk om een strafschop te geven. De scheidsrechter kan ervoor fluiten, maar de VAR moet het bekijken. Duidelijker kan niet. Ik weet niet wat er veranderd moet worden.”

“Het duurde in totaal vier à vijf minuten. En als de VAR zich ermee bemoeit, is het geen strafschop. Ik snap niet hoe een strafschop kan worden gegeven en het daarna nog moeilijker gemaakt wordt. Ik snap de VAR niet en dat is niet de eerste keer”, besloot Koeman. Barcelona speelt zondagavond om 21.00 uur een uitwedstrijd tegen nummer vijf Real Sociedad, dat op zijn beurt het uitzicht op een Champions League-ticket niet wil kwijtraken. Atlético speelt dezelfde dag een thuiswedstrijd tegen laagvlieger Deportivo Alavés, terwijl Real Madrid, dat zes punten minder dan Atlético heeft, een dag eerder bij Celta de Vigo op bezoek gaat.