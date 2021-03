Kenneth Perez: ‘Dan gaat Ihattaren toch lekker voor Marokko spelen!’

Maandag, 15 maart 2021 om 23:55 • Laatste update: 00:38

Martijn Krabbendam denkt dat het niet opnemen van Mohamed Ihattaren in de EK-selectie van Jong Oranje een averechts effect kan hebben op diens interlandcarrière bij Nederland. In het programma Voetbalpraat van ESPN stelt de journalist dat de negentienjarige middenvelder er niet wakker van ligt dat hij niet geselecteerd is door bondscoach Erwin de Looi, waardoor de kans alleen maar groter wordt dat Ihattaren uiteindelijk voor Marokko kiest. Kenneth Perez sluit zich daarbij aan, al ziet de analist het probleem niet: “Dan speelt hij toch lekker voor Marokko!”

Wanneer presentator Milan van Dongen vraagt naar het opvallendste moment van afgelopen voetbalweekend, haalt Perez het feit dat Ihattaren niet opgenomen is in de EK-selectie van Jong Oranje aan. Hoewel de oud-voetballer niet wil oordelen of het al dan niet een goede beslissing is van Van de Looi om Ihattaren niet mee te nemen, vindt Perez wel dat het voorval ‘een les moet zijn voor jeugdspelers.’ "De ene dag doet de KNVB iets wat nooit eerder gedaan is: op de foto gaan met een potentiële international, en anderhalf jaar later ben je niet goed genoeg meer voor Jong Oranje. Zo snel kan het gaan in de voetbalwereld." Daarmee doelt Perez op de foto van toenmalig bondscoach Ronald Koeman en Ihattaren, op het moment dat laatstgenoemde zijn keuze voor Oranje bekendmaakte.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hoewel Perez hoopt dat de keuze van de bondscoach 'een wake-upcall' is voor Ihattaren, verwacht de analist niet dat de creatieve middenvelder erg hard geraakt is door de beslissing. "Integendeel", zegt Krabbendam, wanneer hij gevraagd wordt of het niet selecteren van Ihattaren uiteindelijk goed is voor zijn carrière. "Nee, ik denk niet dat het zal helpen om hem de goede kant op te krijgen. Ik denk dat hij daardoor juist nog sneller voor Marokko kan gaan kiezen. Dat zou nog kunnen spelen", aldus Krabbendam.

Perez is het eens met zijn collega, en denkt dat het besluit van de oefenmeester Ihattaren koud laat. “Als hij voor Marokko wil spelen, dan gaat hij toch lekker voor Marokko spelen! Ihattaren denkt natuurlijk: 'Who the fuck is Erwin van de Looi?' Hij zal niet zoiets hebben van: 'Oh shit, als die trainer het ook al niet in mij ziet zitten...' Maar dat is natuurlijk een verkeerde gedachte”, besluit Perez.